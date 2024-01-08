شكرا لقرائتكم خبر عن الشمس مفيدة لصحتك.. 3 طرق بسيطة للوقاية من أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد أمراض القلب والأوعية الدموية سببًا رئيسيًا للوفاة في العالم، حيث تمثل ربع إجمالي الوفيات، ويشمل مجموعة من الحالات التي تؤثر على القلب والدورة الدموية مثل قصور القلب والسكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية .

ووفقا لما ذكره موقع Daily Express، فأن بعض الأشخاص قد يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب الوراثة، إلا أن بعض عادات نمط الحياة لها أيضًا تأثير كبير، نظامك الغذائي، وعدد مرات ممارسة الرياضة، وما إذا كنت مدخنا من عدمه، على سبيل المثال، يمكن أن يؤثر جميعها على المخاطر الخاصة بك.

إذا كان طبيبك يشعر بالقلق من احتمالية إصابتك بأمراض القلب، فقد يصف لك أيضًا دواءً لتقليل المخاطر، وتعتبر أدوية الاستاتين من اهم العقاقير التي يمكن أن تخفض نسبة الكولسترول السيئ وتساعد في الحفاظ على صحة القلب.

ولكن هناك بعض الطرق غير الطبية الأخرى لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث أوضحت الدكتورة جانين بورينج طبيبة العلاج الطبيعي ، لتكشف عن 3 طرق بسيطة يمكنك من خلالها القيام بذلك.

وتقدم 3 نصائح للوقاية من أمراض القلب..

- التعرض للشمس

- تناول الكثير من الماغنيسيوم

-الحصول على فيتامين K2.

الشمس..

ربما يكون من الصعب القيام بهذه الخطوة البسيطة خلال فصل الشتاء، حيث يمكن أن تساعد في تدفق الدم وتعزيز مستويات فيتامين د ، وفقًا للدكتور بورينج.

وقالت: "نحن نعلم أن الشمس تزيد من الدورة الدموية لدينا على سطح الجسم أثناء تعرضنا لأشعة الشمس، حيث إن التعرض للشمس يزيد من مستوى تدفق الدم والمساعدة في مستويات فيتامين" د " لديك، أيضًا."

وخلصت إحدى الدراسات، التي نشرت في مجلة علم الأوبئة عام 2022، إلى أن نقص فيتامين د يمكن أن يسبب الالتهاب، والذي يمكن أن يساهم بدوره في الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية.

توصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) بتناول مكملات فيتامين د يوميًا في الفترة ما بين أكتوبر ومارس إذا كنت تعيش في المملكة المتحدة.

الماغنيسيوم..

الماغنيسيوم هو معدن موجود في بعض الأطعمة مثل الخضروات الورقية الداكنة مثل الجرجير، والسبانخ، والفجل، والكرنب، والبقوليات مثل الفول والعدس والفاصوليا واللوبيا، والحبوب الكاملة، والمكسرات، والبذور والأسماك الدهنية مثل السالمون والماكريل والسردين، لذلك يجب أن تتأكد من تحسين مستويات الماغنيسيوم لديك، واحرص على تناول المزيد من المأكولات البحرية، التي تحتوي على نسبة عالية من الماغنيسيوم، وتأكد من أنك تحصل على ما يكفي، فقط تأكد من عدم وجود أي مواد حشو أو عوامل تدفق، وخاصة تجنب ستيرات المغنيسيوم."

تنظيم معدل ضربات القلب تنظيم نسبة السكر في الدم صنع البروتين والعظام والحمض النووي الحفاظ على عمل العضلات والأعصاب .

وفقا لعيادة كليفلاند كلينيك، فإن الماغنيسيوم له فوائد صحية مختلفة بما في ذلك:فيتامين ك2..

يمكنك الحصول على بعض من المأكولات البحرية مثل الاسماك الدهنية، أيضًا ويمكنك أيضًا تناول المكملات الغذائية، يساعد K2 في تنظيف الشرايين كما هو موجود في البحث، يوجد فيتامين ك 2 فى صفار البيض، والأسماك الدهنية، والكبدة، واللحم البقرى، ومنتجات الألبان، والأطعمة المخمرة مثل المخللات وخاصة مخلل الكرنب.