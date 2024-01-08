شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى الصدفية.. كيف تتعامل مع تفاقم أعراضها في الشتاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصدفية من الأمراض الجلدية التي تتسبب في تكاثر خلايا الجلد بمعدل أسرع 10 مرات من الطبيعي، وتتسبب في ظهور بقع حمراء مع قشور بيضاء علي الجلد، ويعد هذا المرض من أمراض الخلل المناعي.

خلال فصل الشتاء تزداد حدة العديد من الأمراض، وتعد المشاكل الجلدية كالصدفية أبرز هذه المضاعفات، وحول ذلك، أكد التقرير المنشور عبر موقع healthshots أنه خلال فصل الشتاء يمكن أن يسبب تأخيرًا في الشفاء بسبب التأثير البطيء للأدوية والعلاجات، وإذا كنت تواجه صعوبة في التعامل مع الصدفية في الشتاء، عليك معرفة طرق العلاج.

قدم التقرير أبرز الأعراض الشائعة للصدفية، ومنها:

1. بقع على الجلد قد تكون حمراء محاطة بلويحات بيضاء أو فضية.

2. الجلد الجاف والمتشقق والمتقشر

3. الحكة على الآفات

4. الألم حول البقع

ما أسباب الإصابة بالصدفية؟

الجهاز المناعي والوراثة يلعبان دورًا مهمًا في الإصابة بالصدفية، فتهاجم خلايا الدم البيضاء المعروفة باسم الخلايا التائية خلايا الجلد عن طريق الخطأ، مما يؤدي إلى تسريع إنتاج خلايا الجلد، وبهذه الطريقة، تتطور خلايا الجلد الجديدة وتتراكم بسرعة على سطح الجلد، ويمكن رؤيته على اليدين والقدمين والرقبة وفروة الرأس والظهر والمرفقين والركبتين.

لماذا تتفاقم أعراض الصدفية في الشتاء؟

تتفاقم الصدفية أكثر في الشتاء بسبب الهواء الجاف، الذي يتسبب في فقدان الجلد للرطوبة، مما يؤدي إلى جفاف الجلد وتقشره، كما أن التعرض الأقل لأشعة الشمس في الشتاء يؤدي إلى حدوث التهيجات، و يميل الناس إلى الاستحمام لفترة أطول وأكثر سخونة في الشتاء مما يؤدي إلى جفاف الجلد.

كيف يتم إدارة الصدفية خلال فصل الشتاء؟

هناك بعض العلاجات السهلة التي يمكنك اتباعها للحد من تفاقم الصدفية في الشتاء، ومنها:

- ترطيب الجلد

يساعد الترطيب المنتظم في الحفاظ على رطوبة البشرة، و يمكنك استخدام المرطبات التي تحتوي على السيراميد، أو حمض الهيالورونيك، أو الزبدة، أو الجلسرين، أو فيتامين E .

- ابتعد عن استخدام المنتجات ذات العطور

يمكن أن تسبب العطور أو الروائح ضررًا علي الجلد ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأمراض الجلدية الموجودة، فاستخدمي منظفات وغسول الجسم الخالية من العطور والمرطبة للسيطرة على مشاكل الجلد مثل الصدفية.

- اتباع بعض الطقوس بعد الاستحمام

يتم امتصاص المرطب بشكل أفضل ويسهل استخدامه في البشرة الرطبة، فبعد الاستحمام، قومي بتجفيف البشرة ثم ضعي المرطب مباشرة على البشرة الرطبة للسماح بامتصاص أفضل في الجلد.

- ارتداء الملابس الواقية

يمكن للقطن أن يمتص العرق أكثر من الأقمشة الأخرى، فالمزيد من الأقمشة العازلة مثل المواد الاصطناعية أو النايلون أو البوليستر يمكن أن تجعلك تتعرق أكثر، مما يؤدي إلى تفاقم الصدفية.

- حافظ على نمط حياة صحي

يساعد شرب الكثير من الماء في الحفاظ على مستويات الرطوبة في الجلد مما قد يخفف من أعراض الصدفية، وشرب المزيد من الماء يمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف الالتهابات في الجسم عن طريق التخلص من جميع السموم.

- إدارة التوتر

يعد الإجهاد أيضًا سببًا رئيسيًا يمكن أن يؤدي إلى اشتعال هذه الحالة الجلدية، فحاول التخلص من التوتر من خلال العيش بأسلوب حياة صحي أو ممارسة التأمل اليومي أو تقنيات التنفس العميق التي تساعدك على التعامل مع التحديات اليومية دون تدمير عقلك أو الصدفية.