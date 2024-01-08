شكرا لقرائتكم خبر عن ممارسات صحية بعد تناول وجبتك عليك اتباعها وأخرى تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ماذا تفعل بعد تناول طعامك؟.. أجاب تقرير نشره موقع "تايم أوف إنديا" على هذا السؤال، مؤكدًا ضرورة الإهتمام بالعادات السليمة قبل وبعد تناول الطعام، لأنها تؤثر بشكل كبير على طبيعة امتصاص الوجبة وهضمها وتمثيلها الغذائي، وبالتالي تؤثر في الوزن وفي مدى استفادة الجسم منها من عدمه.

وأوضح التقرير أن إتباع العادات الصحية بعد تناول الوجبة أمر في غاية الأهمية، فعندما تنتهي من طعامك لا تنام ولا تجلس كثيرًا بل قم واحرص على المشي ولو قليلاً حتى وإن كان داخل المنزل، وذلك لتسريع عملية الهضم وتعزيز حركية المعدة.

فيما ذكر تقرير نشر في موقع ecachaihospital بضرورة الاهتمام بتنظيف الأسنان بعد تناول الطعام بالفرشاة جيدًا، وذلك لعدم تراكم البكتيريا والفطريات وإزالة طبقة البلاك من على سطح الأسنان والضروس بعد تناول الطعام.

اهتم برياضة المشي دون التمارين الثقيلة فالرياضات الثقيلة بعد تناول الطعام غير صحية، لأنها تزيد من آلام المعدة وتشنجات العضلات كما أنك قد تعاني من الشعور بالخمول المفاجئ أثناء ممارستك لتلك التمرينات القوية، فضلا عن أنها يمكن أن تجعل النوم مضطربا خاصة إذا كانت بعد وجبة العشاء

ينصح التقرير أيضًا بعدم التدخين بعد تناول الطعام لأنه يساعد على ارتخاء العضلة الخاصة بالمريء مما يزيد من مشكلات المعدة والمريء، فضلا عن أنه يعزز من التهاب القولون ويزيد من فرص الإصابة بقرح المعدة، وإذا دخنت السجائر بعد تناولك للطعام قد يؤدي ذلك إلى اضطراب نومك خاصة بعد وجبة العشاء

حذر التقرير أيضًا من الاستحمام المباشر بعد تناول الطعام، لأن هذه العادة قد تسبب اضطراب بالعملية الهضمية، لأنه عندما نتناول طعامنا تنخفض درجة حرارة أجسادنا وتظل كذلك لمدة نصف ساعة بعد تناول الطعام على الأقل لذلك يجب انتظار هذه المدة قبل الاستحمام.