شكرا لقرائتكم خبر عن احمِ طفلك من نزلات البرد والأنفلونزا بهذه الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأطفال أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا خلال فصل الشتاء، ولذا يجب الاهتمام بتغذيتهم بشكل صحي لحمايتهم من الإصابة، ويقدم التقرير المنشور عبر موقع healthshots أبرز النصائح.

أشار التقرير، إلي أن هناك العديد من الوصفات الصحية التي يجب عليك إضافتها إلى نظام طفلك خلال فصل الشتاء، لحمايته من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، فبخلاف الاهتمام بارتداء الطفل الملابس الشتوية، وجلوسه في أماكن دافئة، فيجب أيضا تناول بعض الأطعمة لتقوية الجهاز المناعي، وحمايته من الأمراض الفيروسية والبكتيريا.

وأوضح التقرير، أن خلال فصل الشتاء يصبح الأطفال عرضة للإصابة بالتهاب الحلق ونزلات البرد والأنفلونزا، لذلك من المهم جدًا أن نقدم لهم نظامًا غذائيًا متوازنًا ومغذيًا يجعل الجهاز المناعي لديهم قويًا للتعامل مع الطقس البارد، ويجب أن يكون النظام الغذائي الشتوي للأطفال عبارة عن مزيج من العناصر الغذائية المختلفة.

وقدم التقرير، أفضل الأطعمة التي يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي الشتوي للأطفال، ومنها:

- الجزر

يحتوي على البيتا كاروتين وفيتامين أ والألياف ومضادات الأكسدة، وكل هذه العناصر الغذائية تساعد على تقوية الجهاز المناعي، ولذا فهي تساعد على حماية الأطفال من الالتهابات الفيروسية، ويمكن تعزيز ذلك عن طريق إضافة البنجر إلي الجزر والبرتقال أيضا.

- التمر

يحتوي التمر على عناصر غذائية مثل الفيتامينات والمعادن و الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم، مما يساعد على إبقاء الأطفال دافئين، كما أن تناوله يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالأمراض المختلفة.

- البطاطا الحلوة

ومن المعروف أن البطاطا الحلوة لها خصائص غذائية رائعة، لأنها تحتوي على كمية جيدة من البيتا كاروتين وفيتامين سي الذي يمكن أن يجعل جهاز المناعة لدي الأطفال قوي.