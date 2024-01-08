شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح أسباب توقف القلب المفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد السواح، استشاري القلب في معهد القلب القومي، أن الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب، هم الأكثر عرضة للإصابة بتوقف القلب المفاجئ.

وحث استشاري الأمراض القلب، ضرورة المتابعة الطبية للشخص الذي يعاني من ضربات القلب العالية، وذلك للحد من تعرضه لأي مضاعفات صحية.

وقدم استشاري القلب، أبرز وأهم الفحوصات الطبية التي يجب أن يخضع لها الشخص لحمايته من توقف القلب المفاجئ، ومن أبرزها، رسم القلب، وإيكون علي القلب، ورنين مغناطيسي على القلب، وتحاليل لقياس نسبة السكر والكولسترول لأنهم من الأسباب المؤدية لتعرض القلب للعديد من المضاعفات الصحية.

كما أكد استشاري القلب، ضرورة قياس ضغط الدم بشكل يومي، لأنه يساعد في اكتشاف زيادة ضربات القلب، وفي حالة ظهورها يجب التوجه للمستشفي علي الفور للخضوع للرعاية الطبية التي تحد من التعرض للمضاعفات وأبرزها توقف القلب.

وأشار إلى أن هناك العديد من العلاجات التي يوصي بها الطبيب المعالج للحالة والتيمن دورها المساعدة علي تنظيم ضربات القلب، والحد من تعرضها للارتفاع.

وأخيرًا يجب علي الشخص المعرض لتوقف القلب المفاجئ القيام بالعديد من الحيل المهمة، ومنها:

- تنظيم ارتفاع نسبة الكوليسترول.

- الحد من ارتفاع ضغط الدم

- تنظيم نسبة السكر في حالة الإصابة به.

- اتباع نظام صحي.

- الإقلاع عن التدخين.

- اتباع حميات غذائية صحية خالية من الدهون.

- التخلص من الوزن الزائد.

- ممارسة الرياضة على الأقل 3 مرات في الأسبوع.