شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الفاكهة فى هذا التوقيت لصحة جيدة واستفادة مثالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفاكهة هي مصدر السكر الطبيعي، أحد أهم مكونات يومك، وعناصرها التي يجب ألا يخلو يومك منها، وذلك لفوائدها العظيمة فالفاكهة تحتوى على سكريات طبيعية وعناصر جيدة، وأملاح صحية ومفيده للجسم وفيتامينات هائلة، والأهم من ذلك أنها تحتوي على المياه التي ترطب الجسم وتعزز شبابه ونضارته وصحته.

ذكر تقرير نشر في موقع ekachaihospital أن الفاكهة لابد وأن تدخل في نظامك الغذائي بشكل جيد ومنظم، فالإقلال منها أمرا ليس بالجيد على الإطلاق فهو يفقد جسمك فيتامينات وعناصر هامة للغاية، والإكثار منها كذلك قد يؤدي إلى زيادة نسب السكريات واضطراب نسبة السكر في الدم، كذلك قد يؤثر على الوزن والهضم، لذا فالاعتدال والطريقة السليمة لتناول الفاكهه هي الحل.

تابع التقرير موضحًا أن الفاكهة يجب أن تؤكل قبل الوجبة وليس بعدها كما يعتقد البعض خطئا، فالتحلية بالفاكهة يجب أن تكون قبل تناول الطعام بمدة جيدة تصل حد الثلاثين دقيقه كاملة قبل الوجبة الأساسية.

هذه العادة إذا اتبعتها وتناولت فاكهتك بكميات معتدلة بما لا يتخطى الثمرتين من الكمثرى أو البرتقال أو الرمان على سبيل المثال لا الحصر، يساعد بشكل كبير على تهيئة معدتك وتعزيز جهازك الهضمي لامتصاص فوائد وسكريات الفاكهة فضلا عن تعزيزها للتمثيل الغذائي للوجبة الرئيسيه التي سوف تتناولها بعد الفاكهه.

تعزز هذه العادة الشعور بالنشاط واليقظة نتيجة محتوى السكر الذي تحتوي عليه الفاكهة، وتمنع شعورك بالخمول الذي يحدث إذا ما تناولتها بعد تناول وجبتك، يفضل أن تستهلك الفاكهة ذات السكريات المنخفضة مثل الكمثرى الجوافة، وتقلل وتحد قدر الإمكان من اختيار الفاكهة عاليه السكريات مثل المانجو والعنب ،وينصح التقرير بتناول الفاكهة في شكلها الطبيعي دون تحويلها إلى عصير، وكذلك تجنب تناولها مجففه لزيادة نسب السكريات بها.

وحذر تقرير نشر فى موقع pharmeasy من تناول الفاكهه العالية السكريات لمرضى السكر، ونصح بضرورهدة انتقاء الفاكهة ذات السكريات المنخفضة وتقليل الكميات اليومية منها، وفقا لإرشادات الطبيب المتابع.