شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض متغير كورنا الجديد jn.1 عند الأطفال وترتيب ظهورها والان مع تفاصيل الخبر
- ضيق في التنفس
- الشعور بالتعب أو الإرهاق
- ألم فى الجسد
- صداع
- التهاب الحلق
- انسداد أو سيلان الأنف
- فقدان الشهية
- الإسهال
- السعال المستمر
- فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق
العرض الأساسي للفيروس هو سيلان الأنف، يليه السعال، ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه الأعراض قد تظهر بشكل مختلف لدى كل شخص ولا تتبع دائمًا نمطًا معينًا.
في تقرير الشتاء الأخير الصادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) عن كورونا في المملكة المتحدة، أبلغ ما يقرب من واحد من كل ثلاثة عن إصابته بسيلان في الأنف، وكان ربعهم يعاني من السعال وواحد من كل خمسة يعاني من الصداع.
وأفاد ما يقرب من واحد من كل خمسة بالضعف والتعب، وقال 16 % إنهم يعانون من آلام في العضلات، و13% يعانون من التهاب في الحلق.
يمكن أن يكون القلق أيضًا علامة، حيث أبلغ ما يقرب من واحد من كل 10 أشخاص مصابين بفيروس كورونا عن القلق أو القلق الزائد أو صعوبة النوم منذ أوائل نوفمبر.
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