شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض متغير كورنا الجديد jn.1 عند الأطفال وترتيب ظهورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تزايد حالات الإصابة بالمتغير الجديد jn.1 من المهم معرفة العلامات التحذيرية التي يجب الانتباه إليها خاصة بين الأطفال، لضعف مناعتهم، وبحسب موقع wales on line فإن الأعراض الأكثر شيوعا التي لوحظت لدى المرضى من الأطفال، وترتيب ظهورها النموذجي، كانت كالتالى:

- ضيق في التنفس

- الشعور بالتعب أو الإرهاق

- ألم فى الجسد

- صداع

- التهاب الحلق

- انسداد أو سيلان الأنف

- فقدان الشهية

- الإسهال

- السعال المستمر

- فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق

العرض الأساسي للفيروس هو سيلان الأنف، يليه السعال، ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه الأعراض قد تظهر بشكل مختلف لدى كل شخص ولا تتبع دائمًا نمطًا معينًا.

في تقرير الشتاء الأخير الصادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) عن كورونا في المملكة المتحدة، أبلغ ما يقرب من واحد من كل ثلاثة عن إصابته بسيلان في الأنف، وكان ربعهم يعاني من السعال وواحد من كل خمسة يعاني من الصداع.

وأفاد ما يقرب من واحد من كل خمسة بالضعف والتعب، وقال 16 % إنهم يعانون من آلام في العضلات، و13% يعانون من التهاب في الحلق.

يمكن أن يكون القلق أيضًا علامة، حيث أبلغ ما يقرب من واحد من كل 10 أشخاص مصابين بفيروس كورونا عن القلق أو القلق الزائد أو صعوبة النوم منذ أوائل نوفمبر.