شكرا لقرائتكم خبر عن الأسباب الشائعة لأظافر القدم الغارزة فى الجلد وطرق علاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأظافر الغارزة في الجلد، هي أكثر حالات ضعف الأظافر شيوعًا، فهى تحفر زواياها أو جوانبها بشكل مؤلم في الأنسجة الرخوة، عادةً تنمو أظافر القدم بشكل مستقيم، في بعض الأحيان تنحني إحدى الزوايا أو الجانبين أو كليهما وتنمو داخل اللحم، إصبع القدم الكبير هو الموقع الأكثر شيوعًا لهذه الحالة، وإليك أسباب ظهور أظافر القدم تحت الجلد، وفقا لما نشره موقع" ahchealthenews".

أسباب ظهور أظافر القدم تحت الجلد هي:

- تقليم الأظافر بشكل غير صحيح

-الوراثة

-ضغط الحذاء أو ازدحام أصابع القدم

-الصدمات المتكررة للقدمين من الأنشطة العادية

يمكن أن تشمل أعراض الظفر تحت الجلد ما يلي:

ألم

احمرار وتورم

تصريف المياه

رائحة

أنسجة جلدية بارزة

إذا كنت تشك في وجود عدوى بسبب ظفر إصبع القدم الغارز، قم بغمر القدم في ماء دافئ ومملح - ملعقة كبيرة من ملح إبسوم إلى 1 لتر ماء - أو الماء والصابون، ثم ضع مطهرًا وضمد المنطقة.

علاجات منزلية

إذا لم تؤد تجربة العلاج المنزلي القصيرة إلى تحسن الحالة، يوصي بزيارة الطبيب على الفور في حالة وجود أي تصريف أو احمرار مفرط حول أظافر القدم.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، أو أمراض الأوعية الدموية الطرفية، أو غيرها من اضطرابات الدورة الدموية ، فإنها توصي بطلب الرعاية الطبية في أقرب وقت ممكن.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى مضاعفات أكثر خطورة، ينبغي تقييم مشاكل الأظافر وعلاجها من قبل طبيب، والذي يمكنه تشخيص المرض، ومن ثم وصف الدواء أو أي علاج مناسب آخر، ويجب تجنب علاجات "افعلها بنفسك"، بما في ذلك محاولات إزالة أي جزء من الظفر المصاب أو استخدام الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.

ولمنع ظهور أظافر القدم تحت الجلد:

استخدام مقص أظافر القدم.

تقليم أظافر القدم بشكل صحيح عن طريق قصها بشكل مستقيم وليس أطول من طرف أصابع القدم.

قومي بتقريب الزوايا بلطف باستخدام مبرد الأظافر .

تجنب الأحذية ذات الأصابع المدببة أو الضيقة.