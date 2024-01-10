مجربة وسريعة المفعول.. فوائد كوب من شاي الهندباء يوميًا

بيروت - نادين محمد - تعد الهندباء نبات عشبي ذو زهور صفراء وقد استخدمت منذ فترة طويلة في طب الأعشاب للعديد من فوائده الصحية التي لا تعد و لا يحصى فهو غني بالعديد من الغذائية مثل فيتامين أ، و ج، وفيتامين د، بجانب العديد من المعادن مثل الحديد، والزنك، والمغنيسيوم،

تعتبر زهور الهندباء غنية بمضادات الأكسدة مثل مادة البوليفينول التي تمتلك مجموعة واسعة من المواد الكيميائية والخصائص المضادة للأكسدة، وللالتهابات، وتعد الهندباء مشروبًا بديلاً صحيًا للمشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي. إليك أهم فوائد تناول كوب من مشروب شاي الهندباء

تعزيز صحة العظام

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تحتوي الهندباء على 10 في المئة من القيمة اليومية الموصى بها من الكالسيوم وهو المعدن الأكثر وفرة في الجسم، و يتم تخزين الكالسيوم في بنية العظام والأسنان ويتم استخدامه للحفاظ على صحة الأعصاب واضطراباب الهرمونات وبعض حالات تقلص العضلات.

يساعد تناول شاي الهندباء في تجنب تسوس الأسنان وتوتر العضلات وارتفاع ضغط الدم الذي قد يكون ناجما عن نقص الكالسيوم.

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نسبة عالية من فيتامين ك

يعد فيتامين "ك" فيتامين أساسي قابل للذوبان في الدهون ويلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة العظام والقلب وتحتوي الهندباء على أكثر من 500 بالمائة من القيمة اليومية مما يجعلها عشبة ممتازة في الوقاية من نقص فيتامين "ك" في الدم .

يساعد تناول فيتامين ك أيضًافي الحفاظ على وظائف المخ وتعزيز التمثيل الغذائي الصحي والحفاظ على صحة العظام كما يقلل من خطر كسور العظام، وخاصة عند النساء بعد انقطاع الطمث .

يساعد فيتامين K أيضًا في علاج نزيف الدورة الشهرية بسبب قدرته على تخثر الدم وقد ثبت أن فيتامين K فعال في المساعدة في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والقولون والمعدة والأنف والفم.

تنظيف الكبد

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يتمثل دور الكبد في إنتاج الصفراء، التي تساعد الإنزيمات الموجودة في الجسم على تكسير الدهون إلى أحماض دهنية وتصفية الدم والتخلص من السموم . يتمتع الكبد أيضًا بقدرة مذهلة على تحطيم وتخزين الأحماض الأمينية، واستقلاب الدهون والكوليسترول، وتخزين الجلوكوز.

تساعد الفيتامينات والعناصر الغذائية الموجودة في الهندباء على تطهير الكبد والحفاظ على عمله بشكل صحيح عن طريق الحفاظ على التدفق السليم للصفراء.

يعد شاي الهندباء وسيقانها أيضًا من الأطعمة الجيدة التي تحتوي على فيتامين C وهو من المعادن التي تساعد في امتصاص المعادن، وتقليل الالتهاب ومنع تطور المرض.

محاربة مرض السكري

يساعد شاي الهندباء مرضى السكري عن طريق تحفيز إنتاج الأنسولين من البنكرياس والحفاظ على مستويات السكر في الدم منخفضة

إذا لم ينتج البنكرياس كميات مناسبة من الأنسولين أو لم تتمكن الخلايا من معالجة الأنسولين بشكل صحيح، فإن ذلك يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري.

نسبة عالية من مضادات الأكسدة

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ويستخدم الجسم مضادات الأكسدة لمحاربة أضرار الجذور الحرة، والتي تشكل خطورة كبيرة على أنسجة الجسم ولحسن الحظ، فإن شرب شاي الهندباء قد يساعد الجسم على تجنب تلف الخلايا بسبب الجذور الحرة.

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تعزيز صحة الجهاز الهضمي

تعتبر الهندباء من الأطعمة الغنية بالألياف، مما يجعلها مفيدة لصحة الأمعاء والألياف المسؤولة عن تحريك الأطعمة بسرعة عبر الجهاز الهضمي، وتظهر الأبحاث أن الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف تقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري ومشاكل الجهاز الهضمي وحصوات الكلى والسمنة و قد تتمتع الألياف أيضًا بالقدرة على تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

منع التهابات المسالك البولية

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فائدة صحية أخرى لشاي الهندباء فهو يساعد في الوقاية من التهابات المسالك البولية، وكذلك اضطرابات المثانة، ومشاكل الكلى والخراجات في المناطق الحساسة. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى خصائصه المدرة للبول ومكافحة العدوى.

المصدر : هيلث لاين