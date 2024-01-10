شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك برد أو أنفلونزا.. أطعمة ومشروبات ابعد عنها هتزود الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فصل الشتاء يتعرض الكثير الأشخاص، خاصة كبار السن والأطفال، إلى الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، وأوضح الدكتور حسام على استشارى السمنة والنحافة فى كلية طب سوهاج، أن هناك العديد من الأطعمة والمشروبات الممنوعة وأخرى جيدة خلال الإصابة للحد من تفاقم الأعراض، وأيضا هناك بعض الأطعمة التى تساهم فى السيطرة على الأعراض.

وأكد استشارى السمنة والنحافة أن الأسماك والجمبرى والبيض والحليب من الأطعمة والمشروبات الممنوعة خلال إصابتك بنزلات البرد، لأنها تتسبب فى تفاقم الأعرض، خاصة الألبان لأنها تزيد أعراض نزلات البرد خاصة إذا كان الشخص يعانى من حساسية الألبان.

كما حث حسام على ضرورة تجنب الكافيين والمشروبات الغازية، والتى تزيد من الطاقة، خلال الإصابة بنزلات البرد، لأنها تعرض الشخص للإصابة بالجفاف، نظير ذلك يجب الإكثار من شرب السوائل للحد من الأعراض.

ومن ضمن الأطعمة والمشروبات التى يجب على المصاب بنزلات البرد والأنفلونزا تناولها، هى الخضراوات والفواكه، فيمكنك تناول السلطة الخضراء مع إضافة الليمون عليها للحصول على الفائدة كاملة، بالإضافة إلى تناول الفواكه الغنية بفيتامين سى كالكيوى والبرتقال واليوسفى والجوافة والفراولة.

ومن الضرورى أيضا تناول اللحوم الحمراء والكبدة، والدجاج، والبطاطا الحلوة، وأيضا الشوربة وخاصة شوربة الخضراوات، لأنها تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، والحد من التعرض لأي أعراض نزلات البرد والأنفلونزا.

وأخيرا حث الطبيب على ضرورة شرب المشروبات الساخنة كالينسون، والزنجبيل، والبابونج، والتليو، والشاي الأخضر، والكراوية، والقرنفل، مع التحلي بالعسل الأبيض، لأنه يساهم في تقوية المناعة.