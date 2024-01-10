شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يحذرون من ارتداء القبعات الصوف في الطقس البارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر خبراء بريطانيون من ارتداء قبعات من الصوف في الطقس البارد، حيث إنه بالرغم من أن القبعة الصوف يمكن أن تبقي رأسك دافئة، إلا أنها يمكن أن تسبب إتلاف لخصلات شعرك، بحسب موقع "ديلي إكسبريس".

ويعد الصوف من أكثر المواد دفئًا التي يمكنك ارتداؤها أثناء الطقس البارد، وخلال درجات الحرارة الباردة من المهم الحفاظ على دفء جميع أجزاء جسمك، بما في ذلك رأسك من خلال ارتداء قبعة.

وقال الخبراء إن "اختيار المادة الخاطئة لقبعتك قد يؤدي إلى إتلاف شعرك، حيث يعد الصوف خيارًا شائعًا للملابس الشتوية لأنه عازل طبيعي رائع للحفاظ على الدفء، كما أنه تسمح للشعر بالتنفس لمنع ارتفاع درجة الحرارة."

وأضافوا أن الشتاء هو الوقت الذي يكون فيه شعرنا معرضًا بشكل خاص للتلف، واختيار المواد الخاطئة للقبعات يمكن أن يكون ضارًا.ويمكن للهواء البارد أن يمتص الرطوبة الطبيعية من شعرنا، مما يجعله جافًا وهشًا وعرضة للتقصف.ويمكن للصوف والأقمشة الجافة الأخرى أن تؤدي إلى تفاقم هذا التأثير، كما أنها تسحب الرطوبة والزيوت الطبيعية من الشعر وفروة الرأس.

الرطوبة هي المفتاح للحفاظ على شعر صحي، وتساعد على حمايته من العوامل الخارجية مثل الطقس.يحافظ الجسم على مستويات الرطوبة في الشعر بواسطة مادة دهنية تسمى الزهم، حيث تفرزه الغدد الدهنية، وهو يغطي بصيلات الشعر لحمايتها من التلف.

لكن الشعر البارد والجاف يمكن أن يمتص الرطوبة من الشعر، كما أن ارتداء مواد مثل الصوف على رأسك يمكن أن يزيل بعض الزهم.

وتعد القبعات إكسسوارًا مهمًا للكثيرين منا، لذا فإن المفتاح هو اختيار المادة المناسبة من القبعة لتجنب إتلاف الشعر.

ونصح الخبراء بالمواد التي لا تسبب الاحتكاك بالشعر، كالحرير، وهناك الكثير من القبعات التي تأتي ببطانة حريرية، و في حين أن فصل الشتاء يمكن أن يكون وقتًا صعبًا للغاية للحفاظ على مظهر شعرنا بأفضل حالاته، إلا أن هناك عدة طرق لمنحه المساعدة.

إن غسل الشعر بالماء الفاتر بدلاً من الماء الساخن وتجنب التصفيف الحراري يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً.