شكرا لقرائتكم خبر عن يساعد على ضبط مستويات السكر فى الدم.. فوائد ورق الجوافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجوافة فاكهة تظهر فى فصل الشتاء، وتناول ورق الجوافة يساعد في تنظيم مستويات الأنسولين، بسبب احتوائها على مواد كيميائية مثل الفلافونويد والعفص والبوليفينول التي لها خصائص مضادة لمرض السكري، وذلك وفقا لموقع healthshots.

كيف تساعد أوراق الجوافة في إدارة مستويات السكر في الدم؟

تشير دراسة نشرت في مجلة الأطعمة إلى أن أوراق الجوافة تخفض مستويات السكر في الدم عن طريق تثبيط بعض الإنزيمات المشاركة في استقلاب الكربوهيدرات.ووجدت دراسة أخرى نشرت في مجلة التغذية والتمثيل الغذائي أن أوراق الجوافة يساعد على تحسين مستويات السكر في الدم، ومع ذلك، يجب على الأفراد المصابين بالسكري استشارة الطبيب قبل الاعتماد على أعشاب أوراق الجوافة كعلاج أساسي.

فوائد أخرى لشرب أوراق الجوافةتقدم أوراق الجوافة فوائد صحية مختلفة، ومنها:

- التحكم في نسبة السكر في الدم، حيث تساعد أوراق الجوافة في تنظيم مستويات السكر في الدم.

- تساعد في إنقاص الوزن، عن طريق منع تحويل الكربوهيدرات إلى سكر.

- تعزز صحة الجهاز الهضمي، حيث يكون لأوراق الجوافة تأثيرات مضادة للإسهال وتعزز صحة الجهاز الهضمي.

- خصائص مضادة للأكسدة، حيث إنها غني بمضادات الأكسدة، فهو يساعد على مكافحة الإجهاد التأكسدي ويدعم الصحة العامة.

- تعزز المناعة، نظرا لاحتوائها على فيتامين C، وهو عنصر غذائي أساسي لتعزيز المناعة.

- خصائص مضادة للالتهابات .

فئات ممنوعة من تناول أرواق الجوافة

- المرأة الحامل أو المرضع.

- الأشخاص الذين يتناولون الأدوية، كعلاجات السكر، وارتفاع ضغط الدم.