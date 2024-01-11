شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة تجنبك نقص فيتامين د فى الشتاء.. منها السمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب فيتامين د دوراً مهما في العديد من وظائف الجسم، والمساعدة في امتصاص الكالسيوم، الذى يعد أمرا ضروريا لتطور ونمو الأسنان والعظام.وفقًا لموقع " onlymyhealth"، فإن نقص فيتامين د يمكن أن يسبب التعب، وعدم الراحة في العضلات، والإرهاق، ويزداد نقصه بشكل كبير خلال فصل الشتاء بسبب قلة أشعة الشمس المباشرة، مما يجعل من الصعب الحصول على العناصر الغذائية والفيتامينات.

يعد انخفاض مستويات فيتامين د أكثر شيوعًا في بعض الأشخاص، ويشمل كبار السن، والذين يعانون من السمنة المفرطة، والذين خضعوا لعملية جراحية لتغيير شرايين المعدة، أو من تم تشخيص إصابتهم بأمراض بما في ذلك مرض كرون، وأمراض الكبد، ومرض الاضطرابات الهضمية.

فوائد فيتامين د

يلعب فيتامين د دورًا حاسمًا للجسم في جوانب متعددة، منها:

استرخاء العضلات: التعرض لأشعة الشمس يعزز إطلاق هرمون السيروتونين، وهو الهرمون الذي يهدئ العضلات ويدعم التطور المعرفي.

تحسين المزاج: أشعة الشمس تحفز إنتاج السيروتونين، مما يعزز المزاج ويعزز الشعور بالهدوء.

حماية الحمل: يمكن لفيتامين د أن يحمي النساء الحوامل من الولادة المبكرة والالتهابات المرتبطة بالولادة.

تقوية العظام: التعرض لأشعة الشمس يعزز امتصاص الكالسيوم، ويقوي العظام ويمنع تشوهات العظام مثل الكساح ولين العظام.

دعم جهاز المناعة: يساعد أخذ حمامات الشمس في الصباح على الحفاظ على جهاز مناعة قوي.

الجرعة اليومية الموصى بها والأطعمة المفضلة

القيمة اليومية الموصى بها دوليا لفيتامين د هي 800 وحدة دولية (20 ميكروجرام)، في حين أن ضوء الشمس هو أفضل مصدر، فمن المستحسن تناول الأطعمة والمكملات الغذائية الغنية بفيتامين د، استشر طبيبك لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى ملحق.

1. الأسماك الدهنية:

سمك السلمون: يحتوي سمك السلمون على نسبة كبيرة من فيتامين د تصل إلى 66% من الحصة المطلوبة

2. المشروم

يعد الفطر، من المصادر الغنية بفيتامين د، ويعزز التعرض للأشعة فوق البنفسجية مستويات فيتامين د، مما يجعله إضافات متعددة الاستخدامات.

3. صفار البيض

يعتبر صفار البيض مصدرًا مركزًا لفيتامين د، ويحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية والكولين والدهون الصحية.

4. التونة

توفر التونة طريقة مريحة وفعالة من حيث التكلفة لزيادة تناول فيتامين د.

5. حليب البقر

حليب البقر غني بشكل طبيعي بالكالسيوم والفوسفور والريبوفلافين، وغالبًا ما يتم تعزيزه بفيتامين د.

6. عصير البرتقال

يوفر عصير البرتقال طريقة منعشة لتكملة فيتامين د، حيث يمكن أن يوفر كوب واحد ما يصل إلى 137 وحدة دولية، مما يساعد في تلبية الاحتياجات اليومية.

7. حبوب الإفطار المدعمة

بعض حبوب الإفطار تكون غنية بفيتامين د، مما يوفر خيارًا مناسبًا لتعزيز تناولك اليومي.