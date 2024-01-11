أيهما أفضل تخطي وجبة الإفطار أو العشاء.. بحسب اختصاصية تغذية

بيروت - نادين محمد - أكدت الأبحاث العلمية خلال السنوات الماضية على أهمية وفوائد التغذية السليمة وتأثيرها الإيجابي على طاقة ونشاط الإنسان يومياً، حيث لا يوجد أدنى شك أن كل ما يأكله ويشربه الإنسان يؤثر على صحته ووزن وتركيب جسمه ومصادر الطاقة خلال اليوم. ونظراً لعدم قدرة الإنسان على تصنيع العناصر الغذائية الضرورية للقيام بعمليات البناء والنمو والتكاثر وصيانة الأنسجة التالفة، كان لزاماً على الإنسان الحصول على هذه العناصر الغذائية من خلال تناوله للوجبات اليومية الإفطار والغداء والعشاء. كما قد لوحظ مؤخراً أن الكثير من الأشخاص يلجؤون إلى تخطي وجبة الإفطار أو العشاء اعتقادا منهم أنها قد تؤدي إلى نتائج سريعة في نزول الوزن او حتى المحافظة عليه. ويعتبر تخطي الوجبات من الأساليب الخاطئة التي تؤدي إلى اضطراب في عملية الأيض. للتعرف أكثر عن حقيقة هذا الموضوع.

التقت "الجميلة" في عيادات لوتس بجدة اختصاصية التغذية هبه المالكي الحاصلة على درجة الماجستير في التغذية البشرية التطبيقية من كندا وتغذية الرياضيين من منظمة اختصاصيي التغذية الكندية ومتخصصة في خطة التغذية قبل وبعد عمليات جراحة السمنة.

أخصاصية التغذية هبه المالكي

لا تهملي وجبة الإفطار

لتنعمي بيوم مفعم بالصحة والحيوية تناولي وجبة إفطار لذيذة ومغذية تمنح جسدك الطاقة الكافية لقضاء يوم مفيد. وتساعدك على تطوير أدائك الذهني وقدرتك على الاستيعاب أثناء العمل بالإضافة إلى انها تجعلك في مزاج رائع.

إن عدم تناول الإفطار يؤدي إلى تغيرات في مستويات سكر الدم والشعور بالخمول وبالتالي طاقة منخفضة خلال اليوم. وقد أظهرت الدراسات ان الأشخاص الذين يتناولون وجبة إفطار صحية يمنحهم شعوراً أكبر بالشبع وبالتالي يحد من تناول الحلويات والأغذية الغير مفيدة خلال اليوم.

وأجرى مجموعة من الباحثين في جامعة هارفرد للصحة العامة دراسة على سبعة وعشرون ألف شخص لمدة 16 عام، واوجد الباحثون ان الأشخاص الذين تخطوا وجبة الإفطار كانوا أكثر عرضة بنسبة 27% للإصابة بنوبة قلبية أو الوفاة نتيجة لنوبة قلبية تاجية. كما ان الأشخاص الذين لم يتناولوا وجبة الإفطار زاد معدل استهلاكهم للطعام في اليوم بحوالي 6.8%.

وكثيرا ما نجد بعض السيدات يتعذرن بأنهن لا يملكن الوقت الكافي لإعداد هذه الوجبة المهمة أو حتى تناولها، مع ان ذلك لا يستغرق بالضرورة وقتاً طويلاً. فمن الممكن تناول شريحتان مع التوست مع البيض أو الجبن أو كوب من الزبادي مع رقائق الشوفان او سموذي الفواكه.

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أساسيات الفطور الصحي

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ومن أساسيات الإفطار الصحي المتوازن الذي يمنحك الطاقة والحيوية ويمهد الطريق لك لصنع قرارات ذكية طوال اليوم ما يلي:

الكربوهيدرات: تساعد على مد الجسم بالطاقة والشعور بالشبع كالشوفان أوخبز الحبوب الكاملة.

البروتين: بالإضافة إلى الكربوهيدرات عليك إضافة البيض او زبدة الفول السوداني أو الألبان قليلة الدسم

الفواكه والخضروات: لمنحك جرعة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة

الدهون الصحية: كالمكسرات وزيت الزيتون والأفوكادو والطحينة، جميعها تعتبر إضافة صحية لصحة وسلامة القلب.

وجبة العشاء ضرورية أيضًا

تناول وجبة العشاء لا يسبب زيادة في الوزن:

لا ينصح الخبراء بتخطي وجبة العشاء، فالنوم على معدة فارغة قد يؤثر على صحتك الجسدية والعقلية وبالتالي الإصابة بسوء التغذية. وقد أوضح الخبراء من جامعة نورث كارولينا: ان الدماغ يستخدم الجلوكوز كمصدر للطاقة وتخطي وجبة العشاء يؤدي إلى خفض مستويات السكر في الدم، لذا في حال استيقاظك من النوم وكنت تشعرين بالخمول الشديد وعدم القدرة على التركيز فإن عدم تناول العشاء قد يكون أحد الأسباب.

اجسادنا وقت النوم تستهلك طاقة في عمليات الإصلاح وترميم الأنسجة التالفة وبناء الكتلة العضلية، فإذا حرم الجسم من العناصر الغذائية فهناك خطر لفقدان الكتلة العضلية أثناء النوم.

كما ان تخطي وجبة العشاء يؤثر على صحة المعدة والجهاز الهضمي، لأن المعدة الفارغة ستؤدي إلى إطلاق الغاز بسبب حمض الهيدروكلوريك وهذا يمكن ان يسبب نوبة من عسر الهضم وتهيج جدار المعدة وبالتالي يؤدي إلى اضطرابات في النوم .

فالكثير منا يعتقد ان عدم تناول وجبة العشاء قد يؤدي إلى انقاص الوزن قد يكون في بادئ الأمر صحيح، ولكن مع ممارسة هذه العادة لوقت طويل قد يؤدي إلى تباطؤ في عملية الأيض وأيضاً إلى استهلاك كمية كبيرة من الطعام في الصباح بسبب الجوع الشديد خلال النوم.

ويشدد اختصاصي التغذية دائماً على فكرة تناول عشاء صحياً قبل ساعتين إلى 3 ساعات من النوم تفادياً لحدوث عسر الهضم والإصابة بالتخمة. ونشدد على تجنب تناول الوجبات السريعة في العشاء.

لذا يا سيدتي علينا أن نتذكر أن التوازن هو المفتاح الأساسي للحفاظ على الوزن وتناسق شكل الجسد، وتناول الكمية الصحيحة من الطعام الصحي سواء في الإفطار او العشاء هو امر ضروري ليس فقط لصحتك الجسدية ولكن أيضاً لتحسين قدراتك المعرفية.



بعدما تعرفتِ أيهما أفضل تخطي وجبة الإفطار أو وجبة العشاء، تابعي الآن تريدين إنقاص وزنك؟ لا تفوتي وجبة الفطور على الإطلاق!