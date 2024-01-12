6 أسباب لزيادة الوزن بعد الرجيم

بيروت - نادين محمد - أسباب عديدة وراء زيادة الوزن بعد الرجيم أبرزها اتباع حمية غذائية قاسية أو التعرض للحرمان من السعرات الحرارية ،والقيم الغذائية التي يحتاجها الجسم فقد يبدأ الجسم بالتكيف من خلال تقليل معدل الحرق بما يتماشى مع السعرات الحرارية التي يحصل عليها، وبالتالي عند العودة إلى نظام غذائي غير صحي أو حتى نظام متوازن، لا يتمكن الجسم من حرق السعرات الحرارية الإضافية بسبب اعتياده على الحد الأدنى ولذلك يقوم بتخزين الفائض من السعرات الحرارية في شكل دهون مما يؤدي إلى زيادة الوزن أيضاً .

إليك بعض الأسباب الأكثر شيوعًا التي قد تؤدي إلى زيادة الوزن (بسرعة أو مع مرور الوقت) على الرغم من اتباع نظام غذائي .

تناول الكثير من الملح

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يؤدي تناول الكثير من الصوديوم إلى احتفاظ الجسم بالماء لذلك، إذا تناولت الكثير من الطعام المالح لعدة أيام متتالية، فقد يزيد وزنك فجأة.

تعد الوجبات السريعة مليئًا بالصوديوم وهو من المعادن التي تسبب زيادة مفاجئة للوزن لديك ومع ذلك، ضعي في اعتبارك أن الكثير من الأطعمة التي نتناولها في المنزل غنية بالصوديوم أيضًا. يعد الخبز والسندويشات واللحوم الباردة واللحوم المعالجة من أهم مصادر الصوديوم في النظام الغذائي.

قلة النوم والراحة

قد تسبب قلة النوم في تركك متعبة في اليوم التالي ، وتؤدي على المدى الطويل إلى اكتسابك بضعة كيلوجرامات من الوزن.

عندما لا تحصلين أيضاً على قسط كافٍ من النوم، تتغير الهرمونات وتفرز هرمونًا يجعلك أكثر جوعًا ورغبة في تناول الأطعمة السكرية والدهنية و تزيد من إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولينها.

التوتر والضغط

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تعد المستويات المرتفعة من الكورتيزول مفيدة لفترات قصيرة من الزمن، إلا أن التوتر المزمن يمكن أن يدمر جسمك ويؤدي إلى زيادة الوزن. عن طريق الاحتفاظ بالدهون والسعرات الحرارية .

الأشخاص الذين يعانون من الإرهاق يضاً يواجهون أيضًا صعوبة في ممارسة التمارين اليومية وتناول الوجبات الصحية.

تناول الدواء الخطأ

هناك قائمة طويلة من الأدوية التي يمكن أن تسبب زيادة الوزن فإذا كنت تتناولين حبوب منع الحمل، أو تخضعين لعلاج هرموني، أو تتناولين المنشطات، أو تستخدمين أدوية بيتا لارتفاع ضغط الدم، أو الأدوية المضادة للنوبات، وحتى بعض أدوية الصداع النصفي وحرقة المعدة قد تسبب زيادة الوزن.

لأنه معظمها قد يؤثر على الشهية.

خلل الغدة الدرقية

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تلعب الغدة الدرقية دورًا في تعزيز التمثيل الغذائي لذا، إذا زاد وزنك فجأة، فيجب عليك إجراء اختبار الغدة الدرقية على الفور.

يمكن أيضاً علاج مشاكل عن طريق تناول الدواء البديل للهرمونات، ويمكنك أيضًا تجربة العلاجات المنزلية البسيطة مثل تناول كميات أقل من الكربوهيدرات البسيطة، واستهلاك كميات أقل من الملح، وتناول منقوع الحلبة.

مشاكل الجهاز الهضمي

إذا كنت تعانين من مشاكل الأمعاء، فسوف يزيد وزنك. يمكن أن يكون ذلك بسبب اتباع نظام غذائي غير صحي، أو الإفراط في تناول الطعام، أو عدم شرب كمية كافية من الماء، أو نقص بكتيريا الأمعاء الجيدة.

لذا يمكنك تناول الزبادي واللبن ومشروبات البروبيوتيك والزنجبيل والأطعمة الغنية بالألياف وعصائر الفاكهة الطازجة ومشروبات التخلص من السموم. يجب تناول كوب على الأقل من الماء الدافئ بمجرد استيقاظك في الصباح سيساعد ذلك في الحفاظ على حركة الأمعاء وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

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المصدر : هيلث لاين