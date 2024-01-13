دهون صحية تحميكِ من أمراض  الشتاء

بيروت - نادين محمد - عند اتباع نظام غذائي صحي، قد تستبعدين الدهون لاعتقادكِ أنها ليست مفيدة لصحتك. لكن الحقيقة قد تكون عكس كذلك.

الدهون لها سمعة سيئة ولكن لأن الناس ليسوا على دراية أن هناك ما يسمى بالدهون الصحية، ليست كل الدهون سيئة بينما يجب عليك تناول الدهون الصحية بشكل منتظم لتحافظي على حالتكِ الصحية لا سيما في الشتاء الذي نعاني خلاله من الإصابات المرضية المتكررة.

فوائد الدهون الصحية

الدهون جزء مهم من أي نظام غذائي صحي متوازن. هناك اعتقاد بأن الدهون تزيد الوزن فقط، ولكن طالما يتم تناول الدهون باعتدال، فلن تؤدي إلى زيادة الوزن.

حسب الخبراء الدهون ضرورية للعديد من العمليات البيولوجية. إن عدم استهلاك ما يكفي من الدهون يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة كما أنه يؤثر لاحقا على المناعة.

المكسرات من أفضل مصادر الدهون الصحية - المصدر freepik

لماذا يحتاج جسمك للدهون؟

تلعب الدهون الغذائية بعض الأدوار الحيوية في الوظيفة اليومية لجسمك مثل:

امتصاص الفيتامينات مثل فيتامين أ، د، هـ وهي فيتامينات تذوب في الدهون.

الدهون ضرورية لنمو الخلايا لأنها توفر بنية الغشاء الخارجي لكل خلية في الجسم.

أحماض أوميغا 3 الدهنية ضرورية للحفاظ على صحة الدماغ والجهاز العصبي.

الدهون تحت الجلد (الدهون المخزنة تحت الجلد) تعزل الجسم عن درجات الحرارة وتساعد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية.

بعض الأحماض الدهنية الأساسية مهمة لشفاء الجروح وتخثر الدم.

الدهون مصدر مهم للطاقة لجسمك.

كما أنها تلعب دوراً في إنتاج الهرمونات في الجسم مثل هرمون الاستروجين والتستوستيرون

ما هي الدهون الصحية؟

يمكن تقسيم الدهون الغذائية إلى أربعة أنواع. وهي الدهون المتحولة، والدهون المشبعة، والدهون الأحادية غير المشبعة، والدهون المتعددة غير المشبعة.



الدهون المتحولة

الدهون المتحولة هي الأكثر ضررًا على الصحة ويمكن أن تؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية. توجد هذه العناصر عادة في الأطعمة المصنعة، والأطعمة المقلية، والمخبوزات، ومن الأفضل تجنبها.



الدهون المشبعة

توجد الدهون المشبعة في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والبيض ومنتجات الألبان الأخرى. يجب عليك استهلاكها باعتدال أو تجنبها تمامًا. من الأفضل أن يأتي أقل من 10 بالمائة من السعرات الحرارية اليومية من الدهون المشبعة.

الدهون الأحادية غير المشبعة

تساعد الدهون الأحادية غير المشبعة في تقليل نسبة الكوليسترول السيئ في الدم وهي تعتبر صحية. يمكن العثور عليها في الزيوت النباتية والمكسرات والأفوكادو وزبدة الجوز (زبدة الفول السوداني وزبدة اللوز وغيرها)، وفي البذور، مثل بذور اليقطين والسمسم وعباد الشمس.

الدهون المتعددة غير المشبعة

تُعرف الدهون المتعددة غير المشبعة مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية وأحماض أوميغا 6 الدهنية أيضًا بالدهون الأساسية. فهي تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وتساعد في تنظيم ضغط الدم. لا يستطيع جسمكِ إنتاج هذه الدهون، وبالتالي تحتاج إلى الحصول عليها من الأطعمة مثل الأسماك الدهنية والمحار وبذور الشيا والجوز وغيرها.

قومي بإضافة المزيد من الأطعمة التي تحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة إلى نظامك الغذائي، وابتعدي عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والمتحولة وأضف بعض الدهون الصحية إلى كل وجبة.

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علامات تشير أنكِ بحاجة إلى الدهون

هناك بعض العلامات التي تشير إلى أنك بحاجة الى الدهون في الجسم تعرفي عليها في الآتي:

نقص الفيتامينات

يمكن أن يؤدي نقص الدهون الصحية في النظام الغذائي إلى نقص العناصر الغذائية الأخرى عن طريق جعل مهمة امتصاص العناصر الغذائية صعبة على جسمك. لذلك، إذا كنت تعاني من نقص فيتامين A وD وE، فقد يشير ذلك إلى أنك لا تتناولي كمية كافية من الدهون الصحية بانتظام.

مصادر الدهون الصحية- المصدر freepik

التهاب الجلد

الدهون لن تضر بشرتكِ فهي جزء أساسي من بنية الجلد. تساعد في الحفاظ على حاجز البشرة. إذا كنتِ لا تتناولي ما يكفي من الدهون الصحية، فقد يؤدي ذلك إلى التهاب الجلد.

بطء التئام الجروح

إذا لم يكن نظامك الغذائي غنيًا بالدهون الصحية، فإن تناول كميات قليلة من الدهون الغذائية يمكن أن يتسبب في شفاء الجروح بشكل أبطأ من الطبيعي.



تكرار الإصابة بالأمراض

يؤدي اتباع نظام غذائي لا يحتوي على الدهون الصحية إلى إضعاف جهاز المناعة مما يؤدي إلى الإصابة بالأمراض المتكررة والتعب والجوع.

تساقط الشعر

البروستاجلاندين هي الجزيئات الدهنية التي تعزز نمو الشعر. يمكن أن يؤدي نقص الدهون الصحية إلى تغير في نسيج الشعر وزيادة تساقطه.



اضطراب الهرمونات

يمكن أن تكون المشاكل الهرمونية نتيجة لنظام غذائي صحي منخفض الدهون. كما أن عدم التوازن الهرموني يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن وعدم انتظام الدورة الشهرية. لذلك، قومي بإضافة الدهون الصحية إلى نظامكِ الغذائي المعتاد.



آلام المفاصل

إذا كنتِ تعانين من آلام المفاصل أو التهاب المفاصل، فقد يكون ذلك علامة على أنك بحاجة إلى تناول المزيد من الدهون الصحية. تساعد الدهون الصحية على تقليل خطر الالتهاب في الجسم كله وتساعد على تخفيف آلام المفاصل.

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المصدر: Eat this

