أهم فوائد شاي البابونج الصحية والجمالية

بيروت - نادين محمد - للبابونج منافع كثيرة لا تعد ولا تحصى منها صحية وغذائية وحتى جمالية. فمن مساعدتك على الاسترخاء والنوم بدون كوابيس إلى فوائده في علاج الكآبة، فهو يخفف أيضًا من الألم والتشنجات في العضلات، ويعتبر علاج فعال للالتهاب، ويساعد على تخفيف آلام الحيض، كما يعالج الأرق، ويساهم في القضاء على مشاكل الجهاز الهضمي. البابونج مهدّئ للأعصاب، طارد للريح، معروف بقدرته على إراحة المعدة ومساعدة الهضم بعد وجبة الطعام.

تابعي لتعرفي المزيد من الفوائد الصحية للبابونج وما يمكن لهذه العشبة أن تفيدك بالتفصيل في الآتي:

البابونج مضاداً للأكسدة

إن شاي البابونج مصدر غني لمضادات الأكسدة التي تعتبر مضاداً للالتهاب وحامية من السرطان، الضغط، السكري وأمراض القلب. يقاوم أعراض الشيخوخة ويؤخر ظهور التجاعيد.

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يقي من السكري

أفادت الدراسات الحديثة أن تناول كوب من البابونج يومياً مع الطعام يساعد في الوقاية من مرض السكري اذ يمكنه خفض مستوى السكر في الدم. وحتى لو لم تكوني من مرضى السكري يمكنك تناول شاي البابونج كوقاية من هذا المرض.

تحسين تدفق الدم في الجسم كله

بسبب محتويات البابونج يمكن لهذه المادة أن تحسن تدفق الدم في جسمك وبالتالي تحسين الدورة الدموية ككل للوقاية من أمراض الأوعية الدموية.

محاربة مرض السرطان والوقاية منه

أفادت الدراسات المخبرية أن شاي البابونج لا يحتوي فقط على مضادات الأكسدة المحاربة للسرطان فقط، ولكن على مواد كيميائية أظهرت فعاليتها في محاربة سرطان الثدي وسرطان الدم أيضاً.

الوقاية من الجلطات

إن كوب من هذا الشاي الساخن يحتوي على مكونات تمكنه من الوقاية من الجلطات من خلال تحسين الدورة الدموية وتحسين جريان الدم في الأوعية مما يبعد خطر الاصابة بأمراض القلب.

البابونج لصحة الأسنان

إن تناول كوب من البابونج يعالج آلام اللثة والأسنان بسبب مفعوله المضاد للالتهاب.

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هل من الآمن شرب شاي البابونج أثناء الحمل؟

لا توجد بيانات طبية كافية يمكن أن تدعم الاستخدام الآمن لشاي البابونج أثناء الحمل، خاصة وأنه يحتوي على كميات محدودة من الكومارين، التي تؤثر على الدم، ويعتقد العديد من الأطباء أن تناول شاي البابونج أثناء الحمل يمكن أن يزيد من فرص الإجهاض.

كما يتسبب تناول شاي البابونج في النعاس، من ثم لا يفضل تناوله عند القيادة أو قبل الخروج من المنزل، بالإضافة إلى أنه يعزز الشعور بالرغبة في التقيؤ، والذي تعاني منه الحامل بالفعل، من ثم تزيد المشكلة في حالة تناول شاي البابونج أو الإكثار من تناوله.

الصورة من freepik

ويحذر الأطباء السيدات الحوامل اللاتي يخضعن لولادة قيصرية من تناول شاي البابونج خاصة خلال الفترة السابقة للولادة؛ لأنه يمكن أن تحتوي مستخلصات البابونج على بعض التفاعلات مع أدوية التخدير التي يتم استخدامها خلال وقت الجراحة، وقد تتسبب في حدوث رد فعل سلبي.

كما يمكن لمستخلصات البابونج أن تتفاعل مع أي دواء، حتى لو كانت أدوية اعتيادية يجب عليكِ تناولها أثناء الحمل، فمن المعروف أن البابونج يتفاعل مع أدوية سيولة الدم، مسكنات الألم، والمهدئات، وتزداد خطورة الآثار الجانبية لشاي البابونج في حالة وجود تاريخ مرضي بسرطان الثدي، أو الرحم لأن له تأثيراً مماثلاً لهرمون الأستروجين، وفي هذه الحالة يجب استشارة الطبيب أولاً.

ما هي الجرعة المسموح بها للحامل من شرب شاي البابونج؟

لا توجد جرعة محددة آمنة موصى بها طبياً للاستهلاك أثناء الحمل، ولكن تناول كوب أو كوبين من شاي البابونج أثناء الحمل أمر جيد، ولكن أكثر من ذلك قد يؤدي إلى آثار جانبية وتفاعلات أخرى .

فوائد شاي البابونج للبشرة

كما ذكرنا سابقاً لهذا الشاي منافع هامة جداً جسدية ونفسية علاجية وتجميلية أيضا. لذا يعتبر من الأعشاب الواجب تواجدها في كل بيت.

ويعتبر شاي البابونج، علاج للعناية بالبشرة بشكل عام، والعينين بشكل خاص، فهو مضاد للأكسدة، التي تعمل على التخلص من الهالات السوداء، يعمل على الحفاظ على سحر الشباب الخاص به لفترة طويلة.

وللتخلص من التهاب العين، والمناطق السوداء، يمكنك غمس قطعة من القطن في شاي البابونج، ووضعها على المناطق الداكنة أسفل وأعلى العين، فهو بلسم للعيون المتعبة.

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