تعرفي على فوائد الملح الوردي الصحية و الجمالية

بيروت - نادين محمد - الملح الوردي هو نوع من الملح الطبيعي الذي يستخرج من جبال الهيمالايا في باكستان، ويتميز بلونه الوردي الفاتح بسبب احتوائه على كميات صغيرة من المعادن الأخرى، مثل الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم.

يتمتع الملح الوردي بالعديد من الفوائد الصحية والجمالية، ومن أهمها ما يلي:

فوائد الملح الوردي للصحة

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يساعد على ترطيب الجسم: يحتوي الملح الوردي على الصوديوم، وهو معدن أساسي للحفاظ على توازن السوائل في الجسم، وبالتالي يساعد على منع الجفاف. يدعم صحة القلب والأوعية الدموية: يساعد الملح الوردي على تنظيم ضغط الدم، وخفض مستويات الكوليسترول الضار، وبالتالي يساهم في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. يساعد على تحسين الهضم: يساعد الملح الوردي على تحفيز إنتاج عصير المعدة، وبالتالي يساعد على تحسين عملية الهضم. يساعد على التخفيف من آلام العضلات: يساعد الملح الوردي على تنشيط الدورة الدموية، وبالتالي يساعد على التخفيف من آلام العضلات. يساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعي: يحتوي الملح الوردي على العديد من المعادن التي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز صحة الجهاز المناعي.

فوائد الملح الوردي للبشرة

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يساعد على تقشير البشرة: يساعد الملح الوردي على تقشير البشرة بلطف، وبالتالي يساعد على إزالة الجلد الميت وتجديد خلايا البشرة. يساعد على تنظيف البشرة: يساعد الملح الوردي على تنظيف البشرة بعمق، وبالتالي يساعد على إزالة الأوساخ والشوائب من المسام. يساعد على تفتيح البشرة: يساعد الملح الوردي على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة. يساعد على علاج حب الشباب: يساعد الملح الوردي على علاج حب الشباب ومنع ظهوره مرة أخرى. يساعد على ترطيب البشرة: يساعد الملح الوردي على ترطيب البشرة ومنع جفافها.

طرق استخدام الملح الوردي للصحة والبشرة

يمكن استخدام الملح الوردي بعدة طرق مختلفة للاستفادة من فوائده، ومن أهم الطرق ما يلي:

للصحة:

يمكن إضافة الملح الوردي إلى الطعام والمشروبات.

يمكن تناول محلول الملح الوردي، وذلك بإضافة ملعقة صغيرة من الملح الوردي إلى كوب من الماء الدافئ.

يمكن استخدام الملح الوردي في حمام ماء دافئ، وذلك بإضافة كوب من الملح الوردي إلى حوض الاستحمام.

للبشرة:

يمكن استخدام الملح الوردي في تقشير البشرة، وذلك بخلط ملعقتين صغيرتين من الملح الوردي مع ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

يمكن استخدام الملح الوردي في تنظيف البشرة، وذلك بخلط ملعقة صغيرة من الملح الوردي مع كوب من الماء الدافئ.

يمكن استخدام الملح الوردي في تفتيح البشرة، وذلك بخلط ملعقتين صغيرتين من الملح الوردي مع ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون.

يمكن استخدام الملح الوردي في علاج حب الشباب، وذلك بخلط ملعقة صغيرة من الملح الوردي مع ملعقة صغيرة من زيت شجرة الشاي.

يمكن استخدام الملح الوردي في ترطيب البشرة، وذلك بخلط ملعقة صغيرة من الملح الوردي مع ملعقتين صغيرتين من الزبادي.

نصائح عند استخدام الملح الوردي

الصورة من freepik

ينصح بتناول الملح الوردي بكميات معتدلة، وذلك لتجنب زيادة الصوديوم في الجسم.

ينصح باستخدام الملح الوردي في تقشير البشرة أو تنظيفها مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع فقط.

ينصح باستخدام الملح الوردي في تفتيح البشرة أو علاج حب الشباب تحت إشراف الطبيب.

ينصح باستخدام الملح الوردي في ترطيب البشرة بعد الاستحمام مباشرة.

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المصدر : health