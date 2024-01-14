الصداع التوتري.. تعرفي على العوارض والعلاجات

بيروت - نادين محمد - أسباب الصداع التوتري عند النساء

صداع التوتر هو النوع الأكثر شيوعا من الصداع بين النساء والسبب الدقيق له غير معروف ولكن غالبًا ما يكون الإجهاد وتوتر العضلات من العوامل المسببة لهذا الصداع ويميل إلى التأثير على جانبي الرأس وقد يكون صداع التوتر مزمنًا يستمر لمدة 15 يوماً لدى العديد من النساء.

ما الذي يسبب الصداع التوتري المزمن؟

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على الرغم من أن السبب الدقيق لصداع التوتر غير واضح، إلا أنه يحدث بشكل عام عندما تصبح عضلات الرقبة وفروة الرأس متوترة بسبب الإجهاد المفرط أو تثبيت رأسك في وضع واحد لفترة طويلة تشمل الأسباب الأخرى:

أعراض الصداع التوتري عند النساء

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قد تعاني من نوبات رهاب الضوء (الحساسية للضوء) أو رهاب الصوت (الحساسية للضوضاء العالية).

الشعور بآلام في العضلات

ألم خفيف لمتوسط أعلي الجبهة أو على كلا الجانبين، وغالباً ما ينتشر إلى أسفل الرقبة.

عادة ما يكون الألم خفيفًا إلى متوسطًا ويمكن لصداع التوتر أن يعيق التركيز

اضطرابات في النوم

يميل صداع التوتر إلى أن يصبح أسوأ مع مرور اليوم، وغالبًا ما يكون أخف في الصباح ولا يتفاقم عادة بسبب النشاط البدني.

إذا كنت تعتقدين أنك تعاني من صداع التوتر المزمن، فمن الأفضل أن ترى الطبيب، لأن العلاج يمكن أن يساعد في كثير من الأحيان.

علاج الصداع التوتري عند النساء

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الهدف الأساسي من علاج صداع التوتر هو تخفيف الألم والأعراض ومنع المزيد من النوبات. ويشمل تغييرات نمط الحياة والأدوية وإدارة الإجهاد.

يمكنك تخفيف أعراض الصداع عن طريق إجراء تغييرات على روتينك اليومي مثل تجنب تناول الكافيين، وتناول نظام غذائي متوازن، وممارسة النشاط البدني والابتعاد عن العوامل التي تسبب صداع التوتر.

تساعد مسكنات الألم في تخفيف الصداع ومع ذلك، يجب عليك استشارة الطبيب قبل تناولها لمنع الآثار الجانبية المختلفة لهذه الأدوية عند استخدامها بشكل زائد.

التأمل واليوجا والعلاج بالابر هي بعض التدابير الفعالة لعلاج صداع التوتر. وبما أن التوتر يزيد من خطر الإصابة بهذه الحالة، ننصحك بالابتعاد عن التوتر.

عدم التحديق لفترة طويلة في شاشة الكمبيوتر أثناء العمل.

حافظ على رطوبة جسمك عن طريق تناول الكثير من الماء خلال النهار

الحصول على نوم جيد لمدة 6-7 ساعات ليلاً لتجنب مثل هذا الصداع

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا وغنيًا بالعناصر الغذائية

الوقوف والجلوس بشكل مستقيم

علاج المشاكل الصحية مثل الاكتئاب والقلق

العلاجات المنزلية للصداع التوتري عند النساء

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فيما يلي بعض الطرق السريعة والبسيطة التي يمكنك استخدامها لتخفيف الألم المرتبط بصداع التوتر.

أغمض عينيك وأنت تجلس بشكل مريح على كرسي، وافرك راحتي يديك معًا حتى تصبح دافئة، ثم ضعهما على عينيك وتنفسي بعمق وتأكد من استقامة ظهرك فهذه النقطة تساعد على الاسترخاء وتهدئة العقل.

بللي أكياس الشاي بالنعناع، ثم برّديها لبعض الوقت ثم ضعيها على عينيك لمدة 5 دقائق تقريبًا.

انقع بعض الزنجبيل في كوب من الماء واشرب هذا الشاي قبل النوم للحصول على الراحة.

كوب من شاي البابونج (تأكد من نقع كيس الشاي في الماء لمدة عشر دقائق تقريبًا قبل شربه) وأضف إليه بعض العسل لتحليته.

يمكنك إما غمر قدميك في الماء الدافئ الذي يحتوي على زيت اللافندر أو النعناع أو إضافة بضع قطرات من هذه الزيوت إلى الماء أثناء الاستحمام.

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