شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس المبيدات الحشرية.. علماء يحددون 1000 مادة كيميائية تسبب سرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد العلماء ما يقرب من 1000 مادة كيميائية قد تسبب سرطان الثدي في العناصر اليومية التي نستخدمها، بما في ذلك الشامبو والمكياج والفواكه والخضراوات، حيث قام باحثون في ماساتشوستس بتحليل قواعد البيانات الرسمية المتعلقة بالمواد الكيميائية

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن أكثر من 90% من الحالات المرتبطة بسرطان الثدي كانت شائعة في الحياة اليومية، حيث وجدت دراسة أن النساء يتعرضن لنحو ألف مادة كيميائية مرتبطة بسرطان الثدي بشكل يومي تقريبا، وقام الباحثون بتحليل قواعد البيانات الرسمية التي تحتوي على عشرات الآلاف من المواد الكيميائية الشائعة المستخدمة في الأغذية والمنتجات الاستهلاكية وغيرها من الصناعات للكشف عن تلك المرتبطة بالسرطان الأكثر شيوعا في أمريكا.

وفي المجمل، حددوا 1000 مادة كيميائية مرتبطة بسرطان الثدي، إما عن طريق الدراسات الحيوانية أو المختبرية التي أظهرت ارتباطها بأورام الثدي.

وقالت الصحيفة، تتعرض النساء بشكل شائع للمواد الكيميائية المسببة لسرطان الثدي عن طريق المبيدات الحشرية - المستخدمة في الفواكه والخضروات - وفي منتجات التجميل مثل الكريم المضاد للتجاعيد والمكياج والشامبو والصابون.

ودعت الدكتورة جيني كاي، عالمة السموم والباحثة الرئيسية، الجهات التنظيمية إلى اتخاذ إجراءات للتخلص التدريجي من المواد الكيميائية الخطرة واستبدالها بالبدائل.

وللحد من التعرض للمواد الكيميائية السامة، أوصى الدكتور كاي بغسل الفواكه والخضروات - وخاصة غير العضوية - وتقليل كمية المكياج المطبق كل يوم، و يعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعًا في الولايات المتحدة، حيث يتم تشخيص حوالي 240 ألف حالة سنويًا.

لكن على مدى السنوات القليلة الماضية كان هناك ارتفاع في الحالات بين النساء الأصغر سنا - أولئك الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما - والتي يقول الأطباء إنه لا يمكن تفسيرها بالوراثة.

وهو أيضًا السبب الرئيسي الثاني لوفيات السرطان لدى النساء، حيث أن 30% فقط من النساء اللاتي

بالنسبة للدراسة، التي نشرت اليوم في مجلة Environmental Health Perspectives ، بحث الباحثون في قواعد بيانات عشرات الآلاف من المواد الكيميائية، وشمل ذلك تلك التي تديرها الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IACR)، والبرنامج الوطني لعلم السموم، ووكالة حماية البيئة الأمريكية.

لقد بحثوا عن المواد الكيميائية التي تم ربطها بتطور أورام الثدي، أو سرطان الثدي، في الحيوانات.

كما بحثوا أيضًا عن المواد الكيميائية التي وجد أنها تنشط إنتاج هرمون الاستروجين مع وجود مستويات عالية من هذا الهرمون وهو خطر معروف للإصابة بسرطان الثدي.

وبشكل عام، جمع الباحثون قائمة تضم 922 مادة كيميائية قالوا إنها قد ترفع قائمة النساء المصابات بسرطان الثدي، وفي القائمة، تم ربط حوالي 278 من هذه المواد الكيميائية بأورام الثدي لدى الحيوانات، وتم العثور على 420 مادة أخرى تدمر الحمض النووي وتغير الهرمونات، مما قد يجعلها أكثر خطورة، وتضمنت القائمة المبيدات الحشرية الأترازين والملاثيون، وهي من أكثر المبيدات استخدامًا على نطاق واسع في الولايات المتحدة، وغيرها مثل السيكلوات الذي يستخدم كمبيد أعشاب للسبانخ، والسبيروزامين الذي يستخدم في الحبوب، والسيمازين الذي يستخدم في العديد من الفواكه والخضروات.

قد تزيد المبيدات الحشرية من خطر الإصابة بالسرطان عن طريق تحفيز طفرات جينية تزيد من خطر بدء الخلية في الانقسام بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

كان هناك أيضًا عدد من المواد الكيميائية المستخدمة في صبغات الشعر - مثل 1.4-بنزينيديامين - وفي منتجات التجميل بما في ذلك كريم الريتينول - الريتينول الكيميائي - وفي الصابون والشامبو ورغوة الحلاقة - أوكتيل جالات - في القائمة.

وفي العام الماضي، اتخذت النساء إجراءات قانونية ضد احدى شركات مستحضؤات التجميل وغيرها من ماركات مستحضرات التجميل قائلين إن أدوات الشعر الكيميائية التي تنتجها تسببت في الإصابة بسرطان الثدي والرحم.

وتضمنت القائمة أيضًا العديد من المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة الدهانات والبلاستيك، مثل مواد التعبئة والتغليف وأغطية الكمبيوتر المحمول.

وقالت الدكتورة كاي، إن الدراسة تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول المواد الكيميائية المنتشرة على نطاق واسع والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي واتخاذ الإجراءات السريعة من قبل الجهات التنظيمية.

وأضافت أن التعرض لكمية صغيرة من المواد الكيميائية على مدى فترات قصيرة من غير المرجح أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الثدي، وحثت الدكتورة روثان رودل، مدير الأبحاث في المعهد، الجهات التنظيمية على اتخاذ إجراءات قائلا إنه "ليس من الأخلاقي" انتظار الدراسات التي تكشف عن المخاطر.

وأضافت، "وهذا سبب آخر وراء حاجتنا إلى أدوات أفضل للتنبؤ بالمواد الكيميائية التي من المحتمل أن تؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي حتى نتمكن من تجنب التعرض لها مؤكدة، إن وكالة حماية البيئة قامت بفحص المواد المسببة لسرطان الثدى بحثًا عن العوامل المسببة للمرض.