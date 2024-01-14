شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعراض لكورونا عند الأطفال.. سيلان الأنف والحمى أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤثر فيروس كورونا على الأشخاص بشكل مختلف، فالأعراض قد تختلف من شخص لآخر ومن فئة إلى أخرى، فقد يصاب البعض بأعراض خفيفة إلى متوسطة بينما قد يعاني البعض الآخر من أعراض حادة لهجوم الفيروس القاتل.

وعلى الرغم من أن حالات الإصابة بفيروس كورونا لدى الأطفال كانت أقل مقارنة بالبالغين، إلا أن هناك بعض الحالات التي سجلت إصابة بالفيروس، وفيما يلي وفقا لموقع "healthsite"، بعض أعراض فيروس كورونا لدى الأطفال والتي يجب أن يعرفها كل أب وأم.

الحمى والقشعريرة

من العلامات الأولى لفيروس كورونا عند الأطفال ارتفاع درجة حرارة الجسم، حيث يبلغ متوسط ​​درجة حرارة الجسم الطبيعية للطفل حوالي 37 درجة مئوية، ولكن عندما تلاحظ ارتفاعًا مفاجئًا في درجة حرارة طفلك مصحوبًا بأعراض أخرى مثل آلام العضلات أو القشعريرة أو السعال أو الصداع أو التعب الشديد، تأكد من أخذ طفلك إلى الطبيب على الفور وإجراء فحص فيروس كورونا

سيلان الأنف

ومع الطفرات المستمرة لفيروس كورونا، ذكر الخبراء أن هناك بعض الأعراض الجديدة لهذه العدوى القاتلة التي يجب الانتباه إليها، واحدة منهم هو سيلان الأنف، إذا كان طفلك يعاني من سيلان الأنف المصحوب بأعراض أخرى للبرد مثل التهاب الحلق والاحتقان وغيرها لأكثر من يوم، فاحرص على زيارة الطبيب فوراً.

مشكلة في التنفس

من الأعراض الشائعة لعدوى فيروس كورونا القاتل والتي لوحظت بين مرضى الموجة الثانية صعوبة التنفس أو الانخفاض الحاد في مستوى الأكسجين في الجسم، قد يواجه الطفل أيضًا صعوبة في التنفس بمجرد إصابته بفيروس كورونا، والسبب وراء ذلك هو أن الفيروس يؤثر على الرئتين وبالتالي يؤدي إلى مشاكل في التنفس.

فقدان حاستي الشم والتذوق

من بين العديد من الأطفال الذين ثبتت إصابتهم بكورونا، اشتكوا من فقدان حاستي الشم والتذوق في المراحل الأولى من الإصابة، ووفقا للخبراء، كان فقدان حاستي الشم والتذوق أعلى بسبع مرات لدى الأطفال المصابين بكورونا، إذا لاحظت أن طفلك يعاني من فقدان حاستي الشم والتذوق مصحوبًا بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا مثل الصداع والحمى، فيجب عليك أخذ طفلك إلى الطبيب على الفور.

الإسهال

من الأعراض المهمة الأخرى التي يجب أن يعرفها كل ولى أمر هو الإسهال، فإذا ظهرت على طفلك أعراض مثل ألم في البطن، وتقلصات في البطن، والإسهال، وما إلى ذلك، فيجب عليك أن تأخذ هذا على محمل الجد وتفكر في زيارة الطبيب على الفور، يمكن أن يؤدي الإسهال أيضًا إلى الجفاف، وجفاف العيون، وانخفاض الطاقة، وما إلى ذلك