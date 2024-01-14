شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن التهاب غشاء الرئة.. استشاري يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غشاء الرئة مهم لصحتها لأنه يسهل على الشخص عملية التنفس، وعند تعرضه لأي إصابة فيروسية أو بكتيرية يزداد فرص التعرض للعديد من المشاكل الصحية.

وحول ذلك صرح الدكتور محمد عادل، استشاري الصدر في كلية طب جامعة أسيوط، بأن غشاء الرئة من مكونات الرئتين، وهو غشاء رقيق يتكون من طبقة أنسجة تبطن المساحة التي تحيط الرئتين ومكانها تحت الصدر، ويسهل تحرك الماء في الرئة بشكل سلس، وهو مسئول عن حماية الرئة من الإصابة بالفيروسيات والبكتيريا.

وأضاف استشاري الصدر، أن غشاء الرئة يمكن أن يتعرض للعديد من المضاعفات الصحية، ومن أبرزها الإلتهابات، التي تزيد من فرص تعرضه لإلتهاب في الغشاء البلوري للرئة، ويزيد من فرص التعرض للإصابة بالأورام الخبيثة، لافتا إلى أن الإصابة بالتهاب غشاء الرئة يعرض الشخص المصاب بألم صعب تحمله في الصدر عند التنفس أو العطس، وقد يصل هذا الألم للكتفين والظهر.

وأوضح "عادل"، أن الأشخاص المصابون بالتهاب غشاء الرئة، يشعرون بالتهاب شديد في مفاصل الجسم، وقد يصل الأمر لعدم قدرهم علي الحركة بشكل طبيعي، وأيضا عدم القدرة علي التنفس بالطرق الطبيعية، ويرجع الأسباب المؤدية للإصابة به هي الالتهابات البكتيرية، والفيروسية، ومرضي الخلل المناعي هم الأكثر عرضة للإصابة به.

وعن كيفية تشخيص التهاب غشاء الرئة، أشار استشاري الصدر إلي أنه يجب علي المصاب الخضوع لأشعة مقطعية علي الرئة لإكتشاف الإصابة، وبعض التحاليل المرتبطة بالدم، والتي تساعد بشكل كبير في التشخيص والإكتشاف المبكر والحماية عن طريق أخذ العلاجات الموصي بها في هذه الحالات، وأبرزها إعطاء المريض المضادات الحيوية، أو مضادات الفطريات والفيروسات، ومضادات الالتهاب، ومسكنات الألم.