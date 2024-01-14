شكرا لقرائتكم خبر عن لو مش عارف تنام.. أطعمة تساعدك على النوم الجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوم الجيد ليلاً مهم للصحة العامة للجسم، وإذا كنت تعاني من صعوبة في النوم، ففكر في دمج هذه الأطعمة السبعة الملائمة للنوم في روتينك المسائي، وفقًا لموقع "onlymyhealth"، تحتوي بعض الأطعمة على عناصر غذائية تساعدك على النوم والاسترخاء.

البطاطا الحلوة

تعد البطاطا أحد الخيارات الخفيفة التي يمكن تناولها في المساء، حيث أنها تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، والتي ثبت أنها تساعد على تهدئة الأعصاب وتعزيز النوم الجيد.

اللوز

اللوز مصدر جيد للمغنيسيوم ويوفر كمية صغيرة من الميلاتونين، فقط كمية قليلة من اللوز يمكن أن تكون وجبة خفيفة مسائية مرضية وتحفز على النوم.

الزبادي اليوناني

يحتوي الزبادي اليوناني على التربتوبان والكالسيوم والمغنيسيوم، مزيج هذه العناصر الغذائية يمكن أن يساهم في تحسين نوعية النوم. اختار الأنواع بدون سكريات مضافة للحصول على أفضل الفوائد.

الشوفان

الشوفان عبارة عن كربوهيدرات معقدة يمكن أن تساعد في تعزيز مستويات السيروتونين، مما يعزز الشعور بالهدوء

عصير الكريز

الكريز مصدر طبيعي للميلاتونين، الهرمون الذي ينظم النوم، قد يساعد شرب كوب صغير من عصير الكريز قبل النوم على تحسين مدة ونوعية النوم.

شاي البابونج

مشروب مهدئ يمكن أن يساعد في تهدئة الجهاز العصبي، فالتأثيرات المهدئة الخفيفة للبابونج قد تعزز الاسترخاء وتحسن النوم.

نصائح للحصول على نوم مريح

تناول الأطعمة باعتدال لتجنب الشعور بالانزعاج أو عسر الهضم.

تناول وجبة خفيفة في المساء قبل ساعة على الأقل من وقت النوم.

يمكن أن يكون تناول الأطعمة الملائمة للنوم في روتينك المسائي طريقة لذيذة وطبيعية لدعم نوم أفضل أثناء الليل.

الحفاظ على جدول نوم ثابت، وخلق روتين مريح قبل النوم

تقليل المنشطات قبل النوم هي أيضًا عوامل رئيسية لتحقيق نوم مريح.