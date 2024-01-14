شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. أمراض تهدد الحياة تسببها الفئران المختبئة في منزلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يُنظر إلى الفئران على أنها مزعجة فقط، لكن الحقيقة أكثر إثارة للقلق، حيث تشكل الفئران مشكلة صحية كبيرة، وربما تساعد في انتشار الأمراض القاتلة، بالإضافة إلى قدرتها على تلويث الغذاء، فى هذا التقرير نتعرف على المخاطر العديدة التي تصاحب وجود الفئران في منزلك، بحسب موقع تايمز أوف انديا.

عدوى فيروسات هانتا الرئويةالفئران هي حاملة لفيروسات هانتا، والتي يمكن أن يصاب بها البشر عن طريق ملامسة بول الفئران أو روثها أو لعابها، تُعرف هذه الحالة باسم متلازمة فيروس هانتا الرئوية (HPS). يمكن أن تسبب متلازمة فيروس هانتا الرئوية (HPS) إزعاجًا تنفسيًا يهدد الحياة بالإضافة إلى الوفاة في بعض الأحيان. حمى عضة الفئرانيمكن الإصابة بهذا المرض المعدي المميت عن طريق الاتصال المباشر بالفئران أو عضاتها أو حتى خدوشها. ويجب الحصول على المساعدة الطبية في أسرع وقت ممكن في حالة الاشتباه في التعرض لها. الطاعونعلى الرغم من أنه أمر غير شائع، فقد تم ربط تفشي الفئران بتفشي الطاعون الدبلي، لذا من المهم مكافحة الفئران لتجنب ظهور الطاعون مرة أخرى داء البريمياتداء البريميات هو عدوى بكتيرية يمكن أن تصيب البشر عندما يتلامسون مع المياه أو التربة الملوثة. ومن المعروف أن الفئران تحمل هذه العدوى.

يمكن أن تتراوح من أعراض بسيطة تشبه أعراض الأنفلونزا إلى عواقب وخيمة تؤثر على الكلى والكبد.

داء السلمونيلاالفئران لديها القدرة على إيواء بكتيريا السالمونيلا، والتي يمكن أن تساعد في نقل المرض. هذه العدوى البكتيرية، التي يمكن أن تسبب أعراضًا تشمل الحمى والتشنج في البطن والإسهال، وتحدث نتيجة تناول طعام ملوث أو ملامسة فضلات الفئران، قد يكون العلاج في المستشفى ضروريًا في الحالات الشديدة.