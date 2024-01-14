شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري تقدم نصائح للعناية بصحة الرئتين فى الطقس البارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤثر فصل الشتاء بهوائه البارد في الغالب على الرئتين عن طريق إثارة موجة من الالتهابات الفيروسية والبكتيرية، حيث إن الطقس البارد يؤدي إلى تفاقم أمراض الجهاز التنفسي، وقد ينذر فصل الشتاء بمسيرة العدوى لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة الموجودة مسبقًا، حيث قد يميلون إلى الحصول على نتائج أسوأ، ويمكن أن تستمر العدوى معهم لفترة طويلة أيضًا، خاصة في الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسى مثل الربو.

بشكل عام، وفقًا لموقع "onlymyhealth" تم تحديد حوالي 8 أمراض تنفسية تسبب أمراض الجهاز التنفسي في الشتاء.

الزُكام

الانفلونزا

التهاب الجيوب الأنفية

التهاب قصيبات

التهاب شعبي

التهاب رئوي

الربو

مرض الانسداد الرئوي المزمن .

كيفية العناية بصحة الرئتين في الشتاء

من جانبها أوضحت الدكتور داليا الشعراوى أستاذ مساعد الأمراض الصدرية كلية الطب جامعة طنطا، أن خطوات حماية الرئتين ووقايتهم من الشتاء والالتهابات يجب أن تبدأ في بداية فصل الشتاء، من خلال اتباع النصائح التالية:

الحصول على اللقاحات الضرورية أهمها على الاطلاق لقاح الانفونزا الموسمى، بجانب لقاح المكورات الرئوية خاصة لكبار السن والمرضى المعرضين لخطر الإصابة بأمراض الصدر والجهاز التنفسى

تعديلات نمط الحياة خاصة لكبار السن ومرضى حساسية الصدر، من خلال اتخاذ التدابير الوقائية مثل تجنب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين بشكل متكرر، واستخدام المطهرات واستخدام الأقنعة في أماكن التكدس.

استخدام أجهزة ترطيب الهواء البارد واستنشاق البخار والغرغرة وتناول مكملات فيتامين C والزنك ومستخلصات الأعشاب

يجب على مرضى الانسداد الرئوى والربو والذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي التأكد من المتابعة الجيدة مع الطبيب والاستخدام المنتظم للأدوية لتقليل شدة المرض وتقليل مدة البقاء في المستشفى إذا لزم الأمر.