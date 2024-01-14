شكرا لقرائتكم خبر عن احترس.. عادات صحية تدمر صحتك منها غسيل أسنانك فى هذا التوقيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الضرورى الاعتماد على العادات الصحية للحفاظ على صحة جسمك، ولكن هل سمعت يومًا أن عاداتك الصحية قد يكون لها بعض الآثار الجانبية السلبية على صحتك.

وفقًا لتقرير موقع "healthsite"، هناك عدد من العادات الصحية التي إذا زادت عن الحد يمكن أن يكون لها تأثير خاطئ على صحتك.

تنظيف الأسنان بعد الأكل

كم مرة تغسل أسنانك؟ مرة أو مرتين أو بعد كل وجبة؟ إذا كان ذلك في الصباح فقط، فهو غير صحي، وإذا كان بعد كل وجبة، فلا ينصح به أيضًا، والأمر الصحيح هو تنظيف الأسنان مرتين صباحا ومساءاً ، يعتقد الخبراء أن تنظيف الأسنان بالفرشاة في الصباح وقبل النوم هو كل ما تحتاجه للحفاظ على صحة الفم، لان تنظيف الأسنان أكثر من ذلك قد يؤدي إلى تآكل المينا الطبيعية للأسنان والتي التي تشكل درع وقائي حولها.

ممارسة الرياضة بقوة في الجيم

على الرغم من أهمية ممارسة الرياضة إلا أنها إذا زادت بصورة مبالغ فيها قد تضر صحتك، التمرينات عالية الكثافة مفيدة لعملية التمثيل الغذائي، لكن عضلاتك تحتاج إلى بعض الوقت للتعافي.

التخلص من السكر واستبداله ببدائل

يوصى بتقليل تناول السكر، نظرا لان تناول الكثير من السكر لفترة طويلة يمكن أن يكون له مشاكل صحية ضارة على المدى الطويل، ولكن هل تعلم أن السكر يساعد أيضًا في بناء مناعتنا ضد الالتهابات والأمراض؟ قد تفكر في تناول السكر الطبيعي ولكن لا تتخلص منه تمامًا، وفكرة استبدال السكر ببدائل تحلية صحية قد لا يكون مضموناً، لأن الكثير من المنتجات يحمل شعار خالى من السكر ويكون في النهاية سكر معالج كيميائيًا.

قطع الوجبات الخفيفة بشكل كامل ليس عادة صحية

الوجبات الخفيفة يمكن أن تكون مهمة أيضًا للحفاظ على صحة الجسم، ربما تكون قد تخلصت من رقائق البطاطس والخبز والوجبات الخفيفة والحلوى من نظامك الغذائي، ولكن القليل منها لن يؤذيك هناك سببان لذلك، إذا توقفت عن تناول هذه الأطعمة، فقد لا يكون لدى جسمك مناعة ضدها، ثانياً، قد يؤدي التقلب المفاجئ في مستوى السكر في الدم بسبب التخلص من هذه الأطعمة إلى التعب وتقلب المزاج.

شرب ثمانية أكواب من الماء يومياً

إذا كانت هناك أسطورة صحية واحدة ستعيش إلى الأبد، فهي تناول ثمانية أكواب من الماء يوميًا، ولكن قد تتفاجأ بأنه لا يوجد سبب علمي وراء حاجة أجسامنا إلى ثمانية أكواب من الماء يوميًا، والحقيقة هي أن نوعية المياه الإجمالية هي التي يحتاجها الجسم، يمكن أن تحصل عليها أيضا من الطعام، فالماء موجود في الفواكه والخضروات، وقد تحتاج إلى تناول كمية زائدة من الماء إذا كنت تعاني من مرض مزمن.