بيروت - نادين محمد - تبحث الكثيرات عن وصفة لإزالة الكرش في 3 ايام. ومن الممكن الحصول على هذه النتيجة بالاعتماد على بعض الوصفات الطبيعية. ومنها ومن اكثرها فاعلية وصفة الزعتر والليمون، فهي يمكن ان تسرع عملية نحت الجسم وحرق الدهون التي تتراكم في مناطق مختلفة منه. ولهذا ينصح بتجربتها مع الحرص على اتباع نظام غذائي وحياتي صحي ومتوازن وممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم. وهكذا يمكن الاستفادة بشكل كبير من خلطة ازالة الكرش هذه في 3 ايام.

الخلطة

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من الممكن اذاً تحضير خلطة لإزالة الكرش في 3 ايام في المنزل. ومن المهم التعرف على كيفية فعل هذا بالخطوات الصحيحة.

المقادير

ملعقة وسط من اوراق الزعتر المجففة

ملعقة وسط من العسل

قطعة من الليمون

كوب كبير من الماء النقي

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الطريقة

1 يوضع الماء على النار حتى يغلي.

2 بعد هذا تضاف اوراق الزعتر ويترك الخليط على نار هادئة لمدة دقيقتين الى 3 دقائق.

3 تضاف قطعة الليمون وينزع الخليط عن النار.

4 اخيراً يضاف العسل ويترك المشروب حتى يصيح فاتراً. يصفى ويتم شربه.

تحذير

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- من الافضل عدم تناول كمية كبيرة من مشروب الزعتر لأن هذا يمكن ان يسبب الدوخة والغثيان والم الرأس. ولهذا من الافضل الاكتفاء بكوب الى كوبين منه يومياً.

- من المهم الانتباه الى عدم شرب شاي الزعتر في حال المعاناة من الحساسية تجاه هذه النبتة.

- يجب عدم تطبيق الوصفة في حالة الحمل والارضاع.

- من المهم ان يتزامن تطبيق هذه الوصفة مع تناول الطعام الخالي من الدهون الضارة والسكر وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

فوائد اخرى للزعتر

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الى جانب استخدامه في تحضير خلطة لإزالة الكرش في 3 ايام، من المهم التعرف على فوائد الزعتر الكثيرة الاخرى.

- اشارت دراسة حديثة الى ان الزعتر يحتوي على مضادات للبكتيريا الضارة وخصوصاً الثيمول الذي يحد من قدرة الميكروبات على مواجهة الأدوية.

- يعتبر مصدراً مهماً للفيتامينات C وA للنحاس والحديد والمنغنيز والبوتاسيوم والفوسفور ومضادات الاكسدة.

- يمكن الاستفادة منه من اجل علاج الكحة او السعال والتخلص من اعراض التهاب القصبة الهوائية.

- من الممكن استخدام خلاصته من اجل الحد من اوجاع الدورة الشهرية والتشنجات التي تنتج عنها.

- يساهم تناول شاي الزعتر في تعزيز قدرة الجهاز المناعي على مواجهة الامراض. فهو يحتوي على نسبة مرتفعة من الفيتامين C الذي يحفز عملية انتاج الكريات البيضاء ويحد من تأثير الشوارد الحرة الضارة على الجسم.

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- يمكن ايضاً الاستفادة من مكوناته من اجل تعزيز صحة القلب. والسبب انه يحتوي على الكثير من البوتاسيوم.

- يساهم استهلاك خلاصته في تحفيز عملية الهضم ويمكن الاستفادة منه من اجل الحد من المعاناة من الامساك والنفخة وتشنجات المعدة والالتهابات المعوية.

- يمكنه ان يحسن الدورة الدموية لأنه غني بالحديد الذي ينشط عملية انتاج الكريات الحمراء.

- لا يستخدم الزعتر من اجل تحضير خلطة لإزالة الكرش في 3 ايام فقط، بل انه يتمتع ببعض الخصائص الجمالية مثل محاربة حب الشباب حيث يساهم في مكافحة البكتيريا التي يمكن ان تؤدي الى نموه. اذاً لهذه النبتة استعمالات كثيرة صحية وجمالية. ومن الضروري التعرف عليها والاستفادة منها فوراً.





