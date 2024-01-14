بيروت - نادين محمد - تسأل الكثيرات عن طرق علاج زيادة الوزن بسبب الهرمونات. فمن المعروف ان تحقيق هذا الهدف ليس امراً سهلاً. لكن يبدو انه يمكن اتباع بعض النصائح ان يساعد على استعادة الرشاقة ونسف الدهون ونحت الجسم في هذه الحالة. لكن قبل هذا من المفيد التعرف على الهرمونات التي يمكن ان يسبب اضطرابها المعاناة من السمنة. اذاً اليك ما يجب معرفته عن كيفية علاج زيادة الوزن بسبب الهرمونات.

هرمونات تسبب زيادة الوزن



قبل الحديث عن كيفية علاج زيادة الوزن بسبب الهرمونات، من المهم التعرف على تأثير الخلل في عمل بعضها على الجسم.

- الانسولين. ينظم عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون. وقد يحدث خلل في هذا النظام في حال طرأ اي اضطراب على عمله. ومن الممكن ان يصاب الشخص في هذه الحالة بالسمنة والسكري.

- هرمون النمو. يمكن ان يؤثر سلباً على عملية الايض ايضاً لدى الاشخاص الذين يعانون من السمنة.

- هرمون الكورتيزول. يؤدي ارتفاع مستواه في الجسم الى زيادة الشهية ويدفع الى تناول كميات كبيرة من الطعام. وهذا ما يسبب بالطبع زيادة الوزن.

- الغريلين. هو هرمون الجوع الذي يرسل اشاراته الى الدماغ. ولا يمكن الاحساس بالشبع بسهولة في حال ارتفعت معدلاته في الجسم.

اعراض اضطراب الهرمونات



من الممكن في حال حدوث خلل هرموني في الجسم ان تظهر بعض الاعراض.

- زيادة الوزن بطريقة غير طبيعية.

- التعرق المفرط.

- المعاناة من الارق ليلاً.

- ملاحظة جفاف البشرة الذي قد يترافق مع الطفح الجلدي.

- عدم انتظام ضربات القلب.

- الصداع.

- التوتر والاكتئاب.

علاج سمنة الهرمونات



بعد التعرف على الاسباب من المهم الاطلاع على ابرز طرق علاج زيادة الوزن بسبب الهرمونات.

- الحد من تناول الاطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر والتركيز على تلك الغنية بالالياف. فهذا يساعد على الاحساس بالشبع خلال مدة غير طويلة. كما انه يدفع الجسم الى حرق السكريات المخزنة فيه.

- من المهم تناول كمية كافية من البروتينات لأن هذا يمكن ان يكبح نشاط هرمون الغريلين او هرمون الجوع. اذاً من المفيد تناول كميات معتدلة من اللحوم، البيض، المكسرات النيئة والبقوليات والالبان.

- عدم تناول الصويا لأن هذا يمكن ان يعزز اضطراب هرمون اللبتين.

- الحد من تناول الشاي والقهوة من اجل تخفيف التوتر وتأثير هرمون الكورتيزول.



من الممكن في هذه الحالة الاعتماد على بعض العلاجات التي تحتوي على مكونات طبيعية.

العسل والخردل



المقادير

كميات متساوية من العسل والقرفة والزنجبيل وبودرة القرنفل والخردل

الطريقة

1 تمزج المكونات جيداً الى ان يتم الحصول على مزيج متجانس تماماً.

2 يمكن اضافة ملعقة طعام من المزيج الى كوب من الماء الفاتر وتناوله.

زيت جوز الهند

المقادير

ملعقتا طعام من زيت جوز الهند

الطريقة

1 تضاف ملعقتا زيت جوز الهند الى الطعام يومياً. فهذا يساعد على علاج الخلل الهرموني في الجسم.



الزعتر وزيت جوز الهند



المقادير

ملعقتا طعام من الزعتر المطحون

ملعقة طعام من زيت جوز الهند

الطريقة

1 يمزج المكونان جيداً حتى الحصول على مزيج متماسك.

2 يدهن الجسم بالمزيج مع التركيز على اماكن تجمع الدهون. وتكرر هذه العملية مرتين كل 10 ايام.

ومن اجل علاج زيادة الوزن بسبب الهرمونات، يمكن الاستفادة ايضاً من خصائص الشاي الاخضر. ولهذا من المهم تناوله مع اتباع نظام غذائي صحي 3 مرات يومياً من دون سكر.



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