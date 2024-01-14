هل تناول الخبز البني على الفطور؟.. تعرفي على فوائد



بيروت - نادين محمد - الخبز البني عنصر أساسي في وجبة الإفطار للعديد من الأشخاص، خاصة من يستهدف إنقاص الوزن. البعض يتناوله ببساطة مع كوب من الحليب أو البيض المخفوق.

ما هو الخبز البني؟



الخبز البني هو نوع من الخبز يُصنع عادةً من دقيق القمح الكامل، والذي يشمل النخالة والسويداء من نواة القمح. الفرق الرئيسي بين الخبز البني والأبيض يكمن في نوع الدقيق المستخدم. الخبز البني مصنوع من دقيق القمح الكامل، الذي يحتوي على المزيد من العناصر الغذائية والألياف، بينما الخبز الأبيض مصنوع من الدقيق المكرر، لذلك، فهو يفتقر إلى بعض العناصر الغذائية الموجودة في الحبوب الكاملة.

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وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، شريحة واحدة من خبز القمح الكامل (43 جرامًا) ستمنحك –

السعرات الحرارية: 80

الصوديوم: 170 ملغ

الكربوهيدرات: 20 جرام

البوتاسيوم: 95 ملغ

الألياف: 3 جرام

السكر: 4 جرام

البروتين: 5 جرام

كالسيوم: 9.03 ملجم

الحديد: 1 ملغ

فوائد الخبز البني:



يعتبر الخبز الأسمر مفيداً للصحة نظراً لفوائده المتعددة، ومنها:

يعتبر الخبز الأسمر مفيداً للصحة-المصدرfreepik

يعزز صحة الجهاز الهضمي



الخبز البني غني بالألياف الضرورية لصحة الجهاز الهضمي، لذلك هو خيار جيد لمن يعانون من الإمساك .

يساعد على إنقاص الوزن



الألياف الموجودة في الخبز الأسمر تعزز الشعور بالامتلاء، وتساعد في التحكم في الوزن.



ضبط مستويات السكر في الدم



تساعد الألياف على تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص الجلوكوز. لذا فهو مفيد لمرضى السكر أيضًا.



يعزز الطاقة



يحتوي الخبز الأسمر على الكربوهيدرات التي تعتبر مصدر أساسي لطاقة الجسم. إنها تساعد على تحسين وظائف الجسم المختلفة، وخاصة وظائف المخ.

إصلاح الأنسجة



البروتين الموجود في الخبز الأسمر ضروري لبناء وإصلاح الأنسجة والعضلات. كما أنه يلعب دورًا في وظيفة المناعة، وإنتاج الإنزيمات، وتخليق الهرمونات.

تكوين الهيموجلوبين



الحديد معدن مهم يمكن العثور عليه في الخبز الأسمر. وهو ضروري لتكوين الهيموجلوبين المسؤول عن حمل الأكسجين في الدم.

بفضل الفوائد السابق ذكرها يساعد الخبز البني على منع نقص التغذية، لكن التحكم في الكمية هو المفتاح. يتضمن النظام الغذائي المتوازن مجموعة متنوعة من الأطعمة، ويجب أن يكون الخبز الأسمر جزءًا من هذا التنوع.

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الطرق الصحية لتناول الخبز الأسمر



الخبز البني بحد ذاته غني بالعناصر الغذائية، ولكن إذا تناولته مع الكثير من الزبدة أو المربى، فلن تتمكن من الاستمتاع بجميع فوائده.

الخبز البني غني بالعناصر الغذائية-المصدرfreepik

وإليكم بعض الطرق الصحية لتناوله: