صحة ورشاقة

نسائي “كفى”يعرّف 1200 طالبة بأضرار التدخين

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قام القسم النسائي بجمعية “كفى” بجدة بتوعية أكثر من 1200 طالبة بأضرار التدخين وذلك خلال أسبوع من اللقاءات التوعوية التثقيفية ” ضمن مبادرة جيل “.

وكان فريق “كفى” النسائي قدّم 3 لقاءات توعوية بأضرار السموم شملت ثلاث مدارس متوسطة للبنات بجدة وهي المئة والخمسة عشر، والـحادية عشرة والثانية والعشرين بمشاركة المتطوعات اللاتي قدمن اللقاءات وهنّ الدكتورة سهى الحبشي والدكتورة روتان باعثمان ، وقد استفاد من اللقاءات أكثر من 1200 طالبة.

من جهته قدم مدير عام جمعية “كفى ” بمنطقة مكة الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان شكره لإدارات المدارس المستضيفة لفريق “كفى ” النسائي مبيناً أن هذه اللقاءات تسفر عن عشرات الراغبات بالإقلاع عن التدخين وذلك لما يشاهدنه من آثار صحية ونفسية واجتماعية تسببها هذه الآفات.

MO Nasa

MO Nasa

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