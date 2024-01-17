ما أعراض وأسباب جرثومة المعدة؟ وكيف يمكن علاجها؟

بيروت - نادين محمد - تعد جرثومة المعدة هي البكتيريا الملوية البوابية وهي نوع من البكتيريا التي تصيب المعدة ويمكن أن تسبب تقرحات و بعض أنواع العدو الأخرى

غالبًا ما تحدث العدوى بسهولة من خلال ملامسة شخص مصاب من خلال اللعاب، أو من خلال الفضلات أو تناول الطعام والماء الملوثيين أيضًا.

فيما يلي أبرز أنواع الأطعمة التي يمكن أن تسبب عدوى الملوية البوابية وأهم البدائل.

ما هي البكتيريا الملوية البوابية؟

تعد الملوية البوابية هي بكتيريا شائعة نسبيًا يمكن أن تصيب المعدة والاثني عشر «الصورة من موقع AdobeStock»

تعد الملوية البوابية هي بكتيريا شائعة نسبيًا يمكن أن تصيب المعدة والاثني عشر (الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة). في حين أن معظم الأشخاص المصابين بالبكتيريا لا يعانون من أي أعراض، فقد يصاب البعض بالتهاب المعدة (التهاب بطانة المعدة) أو القرحة الهضمية (تقرحات في بطانة المعدة أو الاثني عشر).

في حالات نادرة، يمكن أن تؤدي عدوى الملوية البوابية إلى مشاكل أكثر خطورة مثل نزيف الجهاز الهضمي أو ثقب المعدة. إذا كنت مصابًة ببكتيريا الملوية البوابية، فعادةً ما تعاني من أعراض مثل آلام المعدة والانتفاخ والتجشؤ والغثيان والقيء وفقدان الوزن. إذا كان لديك أي من هذه الأعراض، فمن المهم مراجعة الطبيب حتى يتمكن من وصف العلاج المناسب.ما رأيك في معرفة المزيد عن أعراض وعلاج جرثومة المعدة

مضاعفات الإصابة بجرثومة المعدة

تختفي معظم الالتهابات البكتيرية تختفي من تلقاء نفسها. ومع ذلك، فإن الإسهال الدموي، أو القيء الذي لا يتوقف، أو الجفاف، أو الدوخة، أو فقدان الوعي من الأعراض التي يجب عدم تجاهله إليك أبرز مضاعفات الإصابة بجرثومة المعدة.

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الجفاف

انخفاض فعالية الأدوية

عدم تحمل مؤقت لللاكتوز والسكر الموجود في حليب البقر

متلازمة القولون المتهيّج

التهاب تفاعلي في أجزاء أخرى من الجسم، مما يسبب حالات مثل التهاب المفاصل التفاعلي

انتشار العدوى إلى أجزاء أخرى من الجسم، على سبيل المثال. العظام أو المفاصل أو المرارة أو الأنسجة المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي (السحايا)

الإسهال المستمر

متلازمة انحلال الدم اليوريمي، وهي حالة خطيرة تتميز بفقر الدم والفشل الكلوي

نزيف في الجهاز الهضمي

متلازمة غيلان باريه، وهي حالة خطيرة يهاجم فيها الجهاز المناعي في الجسم الأعصاب عن طريق الخطأ.

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الأطعمة الممنوعة لجرثومة المعدة

«الصورة من موقع AdobeStock»

الخضروات النيئة مثل الخس والملفوف والبروكلي والسبانخ وغيرها، والفواكه غير المغسولة مثل التوت والعنب والتفاح والتي قد تحتوي على آثار من البراز

اللحوم والدواجن غير المطبوخة جيدًا أو النيئة وكلاهما يحتوي على بكتيريا ضارة

يمكن أن يساعد تجنب اللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيدًا والمحار والدواجن أيضًا في تقليل خطر الإصابة ببكتيريا الملوية البوابية ويمكنها البقاء على قيد الحياة لمدة تصل إلى 15 دقيقة

تناول الكثير من الأطعمة السكرية يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالعدوى لأن السكر يمكن أن يضعف جهاز المناعة لديك.

ما هي الأطعمة التي تساعد في علاج جرثومة المعدة

«الصورة من موقع AdobeStock»

من المعروف أن بعض الأطعمة تساعد في التحكم في عدوى الملوية البوابية ومنعها، وهي:

البروبيوتيك حيث يلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة الأمعاء. أنها تدخل البكتيريا المفيدة إلى الجهاز الهضمي، والتي يمكن أن تقضي على الملوية البوابية.

تعد براعم البروكلي غنية بالسولفورافان، وهو مركب له خصائص مضادة للبكتيريا ضد بكتيريا الملوية البوابية.

يُعرف العسل بخصائصه الطبيعية المضادة للبكتيريا، ويمكن أن يكون فعالاً ضد بكتيريا الملوية البوابية. تناول ملعقة يوميا يمكن أن يساعد في قمع نمو البكتيريا.

الشاي الأخضر غني بالبوليفينول الذي يمكن أن يمنع نمو بكتيريا الملوية البوابية. شرب كوب يوميا يمكن أن يوفر تأثيرات وقائية ضد الالتهابات.

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المصدر: هيلث لاين