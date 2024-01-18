أعراض حساسية الصدر وعلاجات مجربة وسريعة المفعول تخلصك منها

بيروت - نادين محمد - يعد احتقان الصدر عرضًا غير مريح يمكن أن يكون له عدة أسباب مختلفة، ففي كثير من الحالات، يكون ذلك نتيجة للأصابة بالحساسية، سواء كان سبب الحسلسية حبوب اللقاح، أو وبر الحيوانات الأليفة، وتكون أعراض حساسية الصدر مصحوبة بالعديد من الأعراض المزعجة كسيلان الأنف، وحكة في العيون، والسعال، والعطس. في ما يلي أسباب احتقان الصدر الناتج عن الحساسية البيئية والموسمية، بالإضافة إلى بعض الحلول المحتملة.

ما الذي يسبب الحساسية الصدرية للكبار؟

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يعد عث الغبار هو السبب الرئيسي وراء حساسية الصدر ولكن هناك بعض الأسباب الأخرى:

حبوب اللقاح وهي عبارة عن مادة دقيقة تتكون من حبوب اللقاح وهو جزء طبيعي من الأشجار والزهور والأعشاب.

العفن هو نوع من الفطريات قادر على الطفو في الهواء ويمكن أن تسبب هذه الجراثيم أيضًا حساسية الصدر.

يمكن للاستخدام المستمر للمضادات الحيوية أن يسبب عدوى الخميرة التي تستعمر الأغشية المخاطية الأنفية والجيوب الأنفية مما يجعلها متهيجة.

تعد الحيوانات الأليفة هي سبب آخر لحساسية الصدر حيث يعتبر الوبر أو البول أو اللعاب من مسببات الحساسية المحتملة، خاصة عندما تقترن بالغبار.

ما رأيك في معرفة المزيد عن حيل طبيعية لتخفيف حساسية الخريف

ما هي علامات وأعراض حساسية الصدر؟

سيلان الأنف

العطس والاستنشاق

حكة واحمرار في العيون

مثير للحكة

السعال والصفير

ضيق في التنفس

ضيق في الصدر

على الرغم من صعوبة التخلص من حساسية الصدر تمامًا، يمكنك تجربة بعض العلاجات السهلة التي ستساعدك على معالجة مسببات الحساسية بشكل فعال.

علاجات طبيعية لحساسية الصدر للكبار

الزيوت العطرية

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زيت الأوكالبتوس فعال ضد عث غبار المنزل و تعمل مكوناته على التحكم في عث غبار المنزل أما زيت اللافندر فله خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد أيضًا على النوم بشكل أفضل والتحكم في أعراض حساسية الصدر.

كل ما عليك القيام به هو إضافة بضع قطرات من زيت الأوكالبتوس العطري أو زيت اللافندر إلى الجهاز المرطب واستنشق البخار.

العسل

غالبًا ما يحتوي العسل الخام على كميات من حبوب اللقاح ، والتي يُعتقد أنها تساعد في علاج حساسية الصدر بمرور الوقت.

ترطيب الهواء

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مزيلات الرطوبة أجهزة تسحب الرطوبة من الهواء، وتجففها، وبالتالي تمنع مسببات العفن وغالبًا ما تنتج حساسية الصدر عن عث الغبار والعفن، ومن ثم، فإن مزيل الرطوبة هو أفضل حل لتخفيف حساسية الغبار وأعراضها.

تلعب فلاتر الهواء أيضًا دورًا رئيسيًا في تنقية الهواء من حولك وتحسن جودة الهواء الداخلي وتخفيف أمراض الجهاز التنفسي التحسسية.

خل التفاح

يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للالتهابات لخل التفاح، إلى جانب طبيعته المضادة للبلغم، في علاج حساسية الصدر والأعراض المصاحبة لها مثل نزلات البرد.

يحتوي خل التفاح أيضًا على خصائص مضادة للميكروبات يمكن أن تمنع تفاقم الحساسية كما إنه بديل طبيعي لمضادات الهيستامين التي يتم شراؤها من المتاجر والمستخدمة في علاج حساسية الصدر.

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الكركم

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يعتبر من أفضل العلاجات الطبيعية لعلاج حساسية الصدر، لأنه يحتوي على مكون نشط يسمى الكركمين الذي يعمل كمزيل طبيعي للاحتقان. كما أنه يعمل كمضاد للهستامين الطبيعي، أي أنه يقلل من إطلاق الهستامين في الجسم، والذي يمكن أن يؤدي إلى الحساسية بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الكركم أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات و للبكتيريا يمكن أن تمنع أعراض الحساسية من التحول إلى عدوى.

المصدر: هيلث لاين