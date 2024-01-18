أفضل مشروب قبل التمرين لحرق الدهون

بيروت - نادين محمد - تعتبر مشروبات ما قبل التمرين ضرورية لزيادة مستويات الطاقة وتوفير القوة والقدرة على التحمل أثناء ممارسة التمارين الرياضية، وعادة ما تكون مشروبات التمارين التجارية مليئة بكميات عالية بشكل غير معقول من الكافيين وتحتوي على مكونات ضارة قد تؤدي إلى تدهور صحتكِ على المدى الطويل.

ولهذا ستكون المشروبات الطبيعية التي تصنعيها بالمنزل هي الأفضل، حيث تساعد السكريات الطبيعية ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية الموجودة في تلك المشروبات في الحفاظ على نشاطكِ وتحسين صحتكِ بشكل عام نشيطًا وتحسين صحتك العامة.

وفي السطور التالية، تقدم لك "الجميلة" مجموعة من المشروبات الصحية قبل التمرين لحرق الدهون.

عصير الشمندر

الصورة من freepik

المكونات

1 حبة شمندر مقشرة ومفرومة

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

رشة من ملح الهيمالايا الوردي

التحضير

أضيفي عصير الليمون وملح الهيمالايا الوردي إلى حبة الشمندر، ويقلب جيداً.

فوائد عصير الشمندر

يعتبر الشمندر من أصح الخضروات نظراً لغناه بالعناصر الغذائية، إذ يحتوي عصير الشمندر على النترات، مما يحسن أداء التمرين، حيث يتم تحويل النترات إلى أكسيد النيتريك (NO) في الجسم، وتباعاً يساعد أكسيد النيتريك في توسع الأوعية (يزيد من طول وعرض الأوعية الدموية)، مما يحسّن تدفق الدم، ويزيد من تقلص العضلات، كما يوفر هذا الخضار الحلو الطاقة ومذاق رائع عند مزجه مع عصير الليمون وملح الهيمالايا.

عصير شيا بيري

الصورة من freepik

المكونات

نصف كوب فراولة

نصف كوب توت

حفنة من أوراق النعناع

1 ملعقة صغيرة عسل

1 ملعقة صغيرة من بذور الشيا

التحضير

قلّبي التوت وأوراق النعناع في الخلاط واخلطيهم جيدًا، ووضعها في كوب.

أضيفي العسل وبذور الشيا إليها.

يُقلب جيدا ويشرب.

فوائد عصير شيا بيري

التوت مليء بمضادات الأكسدة ويحتوي على سكريات طبيعية، كما يحتوي التوت البري على مادة البوليفينول التي لها تأثيرات مضادة للأكسدة وتثبط إجهاد العضلات بعد التمرين، كما أظهرت دراسة أجريت في كوريا على العدائين أن تناول العنب البري يزيد من أداء التمارين بشكل فعال، بينما تعتبر بذور الشيا مصادر جيدة للبروتين والألياف الغذائية.

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القهوة

الصورة من freepik

المكونات

1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان

1 كوب ماء ساخن

التحضير

أضف الماء الساخن إلى الكوب الذي يحتوي على مسحوق القهوة.

يقلب جيدا ويُرشف.

فوائد القهوة

القهوة مصدر غني للكافيين ومنشّط، ورغم أن الكافيين غير ضار عند تناوله بكميات محدودة، لكن انتبهي لأنه موجود بكميات كبيرة في مشروبات الطاقة، مما قد يؤثر على صحتكِ، كما أظهرت دراسة أن شرب الشاي أو القهوة بكميات محدودة يحسّن النشاط البدني ومستويات الطاقة ويقلل من الشعور بالتعب.

المصدر: stylecraze

نصيحة "الجميلة": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج يجب استشارة طبيب مختص

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