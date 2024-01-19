فول الصويا لتسمين الأرداف.. كيف تستخدمينه؟

بيروت - نادين محمد - فول الصويا Soybeans من البقوليات، لكنه يتميز عن سواه من الأنواع الأخرى، كالبازلاء، العدس والفاصولياء، بأنه مصدر للبروتين الكامل، أي أنه يحتوي على جميع أنواع الأحماض الأمينية الضرورية للجسم، لذا يعتبر أحد بدائل البروتين والحليب للنباتيين، هذا إضافة إلى أنه مصدر للدهون الصحية، خاصة منها الأوميغا 3.

أنواع فول الصويا



ليس هذا فحسب، يمتلك فول الصويا الكثير من الخصائص التي تجعل منه عنصراً غذائياً مفيداً للجسم، خاصة للتسمين بمختلف منتجاته التي تنقسم إلى نوعين وفق طريقة تصنيعها:



النوع الأول: منتجات الصويا المخمرة

ميزو Miso.

تمبي Tempeh.

ناتو Natto.

صلصة الصويا Soy Sauce .

النوع الثاني: منتجات الصويا غير المخمرة

حليب الصويا Soy Milk.

التوفو Tofu.

إيدامامي Edamame، وهو فول الصويا الأخضر.

براعم الصويا المنبتة Soy Sprout.

جميع هذه المنتجات من فول الصويا تحتوي على نسب مختلفة من الألياف الغذائية، البروتين وعلى فيتامينات متعددة، مثل فيتامين C، K، B6 الذي يعرف أيضاً بالبيريدوكسين Pyridoxine، B1 أو الثيامين Thiamine، B2 أو الريبوفلافين Riboflavin، B9 أو حمض الفوليك Folic Acid، هذا إضافة إلى مجموعة غنية من المعادن، كالحديد، المنغنيز، الفوسفور، النحاس، البوتاسيوم، المغنيسيوم، الزنك، السيلينيوم والكالسيوم، كما يعد فول الصويا مصدراً فعالاً للمركبات العضوية ومضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية صحة الجسم.

فول الصويا لتسمين الأرداف

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يشيع استخدام فول الصويا لتسمين الجسم بشكلٍ طبيعي وسليم، خاصة الأرداف، فهو يزيد من مستوى نشاط الجسم، وفي الوقت عينه، لا يؤدي إلى حرق كمية كبيرة من الطاقة المخزنة في الجسم، خاصة إذا ما تم استخدام حليب الصويا المستخرج منه، إذ يعتبر خبراء التغذية أطعمة الصويا غذاءً مثالياً للحصول على مركبات الأيزوفلافون Isoflavones التي تقوم بعمل هرمون الإستروجين Estrogen الذي يعرف أيضاً بهرمون الأنوثة....

لتكبير الأرداف بفول الصويا بحاجة إلى:

¼ كوب من حليب الصويا.

ملعقتين كبيرتين من حبوب فول الصويا.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من الحلاوة الطحينية.

الطريقة

تمزج جميع المكونات مع بعضها البعض جيداً.

يتم تناول ملعقة كبيرة من هذا المزيج قبل الخلود إلى النوم.

كيف يصنع حليب الصويا في المنزل؟

الصورة من freepik

حليب الصويا هو بمثابة مشروب الأنوثة الكاملة لتكبير الأرداف والثدي، يمكن تناول كوبين منه إلى 3 أكواب يومياً للحصول على أرداف أكبر في غضون شهر واحد، يمكن تحضيره في المنزل بسهولة، فهو دسم للغاية، لذيذ وخالٍ من أي إضافات أو مواد حافظة، كما يمكن التحكم في سماكة قوامه ونسبة السكر والدسم فيه.

لتحضير حليب الصويا في المنزل، يحتاج إلى هذه المكونات:

كوب من فول الصويا المجفف.

كمية كافية من الماء.

سكر للتحلية أو أي مواد أخرى مفضلة للتحلية.

كوبان من الماء المقطر.

الطريقة

ينقع فول الصويا في الماء لمدة 8 إلى 10 ساعات كحدٍّ أدنى، أو لليلة كاملة.

يمكن إضافة كمية الماء لتغمر حبوب فول الصويا جيداً.

بعد مرور الساعات أو في اليوم التالي، تصفى حبوب فول الصويا وتوضع في الخلاط الكهربائي مع الماء المقطر.

تمزج حبوب فول الصويا مع الماء المقطر، سيتكون من عملية المزج هذه حليب الصويا.

يوضع على حرارة عالية حتى يغلي لمدة دقيقتين، ثم تخفض الحرارة ويترك لمدة 4 دقائق إضافية.

تجدر الإشارة إلى أن حليب الصويا حساس جداً في عملية الغليان، لذا يجب مراقبة الحرارة وإلا تعرض للغليان الشديد والتبخر.

بعد الانتهاء من عملية الغليان، يحلى حليب الصويا بالسكر، العسل، دبس التمر أو غير ذلك.

يحفظ حليب الصويا في أوعية زجاجية معقمة وذات غطاء محكم.

تحفظ أوعية حليب الصويا في البراد لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أيام.

يمكن تناوله بارداً أو دافئاً.

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