القسط الهندي للتنحيف تجربتي

بيروت - نادين محمد - قرأت مقالاً على أحد مواقع الإنترنت عن فوائد القسط الهندي للتنحيف، فأثار فضولي لتجربته، خاصة وأني كنت أبحث عن حمية غذائية تفيد في التخلص من بضعة كيلوغرامات اكتسبتها في الشهور القليلة الماضية.

بالطبع، بعد استشارة الطبيب، تجنباً لأي آثار محتملة، بدأت خوض تجربة خسارة بعض من وزني بالقسط الهندي، غير أنه يجب التنويه أن هذه الوصفة وغيرها من الوصفات الخاصة بالتنحيف، لا بد أن ترفق بنظام غذائي صحي ومتوازن وبممارسة بعض التمارين الرياضية للحصول على النتيجة المرغوب بها.

قبل تعداد مكونات الوصفة وطريقة إعدادها، ينبغي في البداية تعريف بعض القارئات على القسط الهندي لمن يجهلنه وما هي فوائده للتنحيف.

القسط الهندي لمحة عامة



القسط الهندي، ويعرف علمياً بـ Saussurea Costus، نبات ينتمي إلى فصيلة الزنجبيل، موطنه الأصلي الهند. يتوفر منه حوالي 80 نوعاً، تنتشر في آسيا، أفريقيا، أستراليا والأمريكتين. يستخدم من القسط الهندي جذوره والزيت المستخرج منها في الطب البديل لما يمتاز به من فوائد صحية وجمالية.

أما في الوطن العربي، يمكن الحصول عليه في محال العطارة مجففاً على هيئة جذور كاملة، مسحوق وكبسولات.



فوائد القسط الهندي للتنحيف

في الواقع، الأدلة العلمية التي تثبت فعالية القسط الهندي للتنحيف تكاد تكون شبه معدومة، غير أن التجارب تثبت قدرة هذه الجذور على تذويب الدهون المتراكمة في الجسم، إذا ما استخدمت بالتزامن مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، أما في حال الاكتفاء به رغبة في خسارة الوزن، فالقسط الهندي لن يجدي نفعاً.

يحتوي القسط الهندي على نسب مرتفعة من حمض اللينوليك، حمض السيكلورانول وحمض الأوكتازانويك التي تحفز على حرق معدلات أعلى من الدهون وبطريقة أسرع.

يمد جسم بالطاقة التي تضاعف من قدرته على ممارسة التمارين الرياضية .

يساعد على تثبات الوزن بعد التنحيف، وإنما بالتزامن مع التخفيف من كميات السعرات الحرارية المتناولة.

يمنع احتباس السوائل في الجسم.

بعيداً عن التنحيف، للقسط الهندي العديد من الفوائد لصحة الجسم، وذلك بفضل الخصائص التي يمتلكها، إذ بينت إحدى الدراست التي نشرت في العام 2005 في مجلة Acta Pharmaceutica احتواءه على حمض الكلوروجينيك Chlorogenic acid، وهو من مضادات الأكسدة التي تحارب الشوارد الحرة في الجسم، كما تتوفر فيه خصائص مضادة للميكروبات ومركبات كيميائية نباتية نشطة بيولوجياً توفر للجسم الكثير من الفوائد وذلك وفق دراسة حديثة نشرت في العام 2017 في مجلة Bioscience Biotechnology Research Communications .

من بين هذه الفوائد التي يوفرها القسط الهندي لصحة الجسم:

لأوراق القسط الهندي القدرة على خفض مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري.

يساعد القسط الهندي على الوقاية من أمراض القلب، مثل الذبحة الصدرية وارتفاع ضغط الدم.

مفيد لعلاج الزكام والربو.

لمشاكل الكبد والقرحة، هذا إضافة لتشنج العضلات.

تجربتي مع القسط الهندي للتنحيف

الصورة من freepik

في البداية، أود أن أشير إلى أنني حرصت على استخدام جذور القسط الهندي، لأنه يتعذر التأكد من أن الكبسولات معدة من القسط الهندي الخالص، إذ نادراً ما تخضع لفحص الجودة. حتى عند شراء المسحوق، يجب التأكد من خلوه من مادة تسمى بحمض أرستولوتشيك Aristolochic Acid الذي يلحق أضراراً بالكلى ويتسبب بالإصابة بالأورام السرطانية .

توضع جذور القسط الهندي في الخلاط الكهربائي وتطحن لتصبح مسحوقاً.

أضيف ملعقة كبيرة منه إلى كوب من الحليب وأتناوله كل صباح.

وفي معظم الأحيان، أضيف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة وأخرى من العسل.



محاذير تناول القسط الهندي للتنحيف

الصورة من freepik



قبل اعتمادي القسط الهندي للتنحيف، سبق وذكرت أني استشرت طبيباً لمعرفة درجة أمان هذه النبتة، خاصة أنه لا توجد معلومات كافية حول هذا الأمر، إذ يحذر من تناولها في بعض الحالات، وهي:

يفضل عدم تناول القسط الهندي في فترتي الحمل والرضاعة.

قد يسبب رد فعل تحسسي لدى البعض، خاصة الذين لديهم حساسية تجاه النباتات التي تنتمي إلى ما يعرف بالفصيلة النجمية، كنبات الرجيد Ragweed التي تعرف بعشبة الخنازير أو الدمسيسة، الأقحوان Chrysanthemums، نبتة القطيفة Marigolds، أو نبات البليس المعمر Daisies وغيرها.

ملاحظة من "الجميلة": ينصح قبل اعتماد هذا العلاج، استشارة طبيب مختص.

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