مشدّ البطن للتنحيف: بين الفوائد وتجنّب الأضرار

بيروت - نادين محمد - من المعروف أن العديد من السيدات يرتدين المشدّ كي يبدو خصرهن نحيفاً. كما أن العديد منهن يقمن بذلك أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

يمكن لمشد البطن أن يضفي مظهراً مسطحاً فورياً على منطقة البطن، ولكن غالباً لن يساعدك على فقدان الوزن، على الأقل ليس بطريقة مباشرة، وليس إذا ما اعتمدتِ عليه بالكامل دون اتباع حمية وروتين رياضي مناسب.

يمكنكِ ارتداء مشدّ البطن يومياً ، لكن عليك أن تكتفي بارتدائه لساعات قليلة فقط في اليوم الواحد، لا أكثر، فارتدائه مطولاً يومياً قد يحمل لصحتك أضراراً.

فوائد المشد للبطن

الصورة عن موقع Freepik

يساعد هذا الحزام الجسم على التخلص من السوائل التي تتجمع في مناطق مختلفة منه مثل البطن والتي تسبب الانتفاخ.

يعمل على شد عضلات البطن وخصوصاً في حال كانت تتم اثناء ارتدائه ممارسة التمارين الرياضية.

يمكن الاستفادة منه ايضاً من اجل شد عضلات الخصر وجعلها اكثر متانة. وهذا ما يجعله يبدو مع مرور الوقت نحيفاً.

يساعد على الحفاظ على استقامة الظهر اثناء الجلوس. وهذا يعني انه يحمي من المعاناة من مشاكل على مستوى العمود الفقري.

إضفاء مظهر مشدود ومنحوت فوري على منطقة البطن طيلة فترة ارتداء المشد.

تنشيط عضلات منطقة الجذع.

تعزيز مستويات ثقتك بنفسك في كل إطلالة.

دعم جسم المرأة بعد الولادة، إذ قد يساعد مشد البطن على: تسكين الآلام، وتقليل الشعور بالانزعاج، وتخفيف حدة النزيف في فترة النفاس.

تخفيف حدة تشنجات البطن أثناء الدورة الشهرية لا سيما عند استخدام المشد الحراري.

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نصائح هامة لتجنب أضرار المشدّ



إذا كنت ترغبين في تجربة مشد البطن ولتجنب أضراره ، إليكِ هذه النصائح:

تأكدي من توفر هذه المعايير في المشد

نوع القماش وملاءمته للطقس: فبعض الأقمشة قد تكون ملائمة لفصل الشتاء وغير ملائمة لفصل الصيف، مثل النايلون والسباندكس.

درجة الضغط: إذا كنت ترغبين في مشد بطن للمناسبات الخاصة فقط، يمكنك استخدام مشدات متوسطة أو عالية الضغط، لكن إذا كنت ترغبين في مشد بطن للاستخدام اليومي، اختاري مشداً معتدل الضغط.

المناطق التي تريدين نحتها: إذا كنت ترغبين في شد ونحت مناطق أخرى عدا البطن مستخدمة ذات المشد، ابحثي عن المشدات عالية الخصر، أو المشدات الكاملة التي تمتد للأسفل لتطال بقوى ضغطها مناطق المؤخرة والفخذين مثلاً.

المقاس الملائم: تحدثي مع خبيرة من خبيرات كنز أولاً لتتمكني من معرفة وتحديد المقاس الملائم لك بدقة قبل شراء المشد، فمشد البطن الأصغر أو الأكبر من مقاسك لن يعطيك النتائج المنشودة.

تجنبيه إذا كنتِ من الفئات التالية:

الصورة عن موقع Freepik

النساء المصابات بمشكلات في الجهاز البولي، مثل سلس البول.

النساء المصابات بالقولون العصبي. النساء المصابات بالارتجاع المعدي المريئي. النساء المصابات بحالات الفتق في منطقة البطن. النساء اللواتي تجاوزن عمر 50 عاماً والتي ترتفع فرص إصابتهن بحالات هبوط الأعضاء الداخلية، مثل هبوط الرحم.

ارتدي المشد لساعات قليلة فقط

لتتجنبي أضرار مشد البطن المحتملة، حاولي أن ترتديه لساعات قليلة فقط، فمع أن المظهر النحيل الذي يضفيه المشد على قامتك عموماً -ومنطقة البطن تحديداً- قد يجعلك ترغبين في ارتدائه لساعات أطول لتواصلي الظهور بأجمل حلة، قد لا يكون هذا القرار حكيماً، بل قد يجعلك أكثر عرضة للعديد من أضرار مشد البطن التي ذكرناها أعلاه.

توقفي عن استخدام المشد في هذه الحالات :

طفح جلدي أو تغييرات جلدية في المنطقة التي يطوقها المشد عند ارتدائه. علامات واضحة على الجد حال نزع المشد. شعور بالخدر والتنميل في الأطراف السفلية أثناء ارتداء المشد. فهذه العلامات قد تعني أن المشد غير ملائم، أي وعلى سبيل المثال لا الحصر؛ قد يكون مشد البطن المستخدم ضيقاً، أو مصنوعاً من قماش غير مناسب لبشرتك ويمكن أن يسبب تحسسها

ما رأيك متابعة هل يذيب المشدّ دهون البطن بعد الولادة؟