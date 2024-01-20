“مشروب طبيعي” يساعد على “النوم”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - شاع مؤخراً صيت مشروب طبيعي يساعد في الحصول على نوم عالي الجودة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تجربتهم مع ما أطلقوا عليه اسم “كوكتيل الفتاة النائمة”.

وشملت مكونات هذا المشروب العجيب، مسحوق المغنيسيوم وعصير الكرز الحامض مضافاً إليهما القليل من الصودا، حيث تباينت آراء الخبراء في مدى تأثير المشروب على تحسين جودة النوم، إلا أن المشروب آمن صحياً ولا ضرر منه.

ويُعد الكرز الحامض من الثمار المحببة الغنية بمادة الميلاتونين التي تساعد على الشعور بالنعاس والدخول في النوم، كما يعزز المغنيسيوم استرخاء العضلات وزيادة الميلاتونين، وخفض هرمون التوتر المعروف بالكورتيزول.