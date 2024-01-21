أعضاء “مسؤولة” عن حرارة الجسم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تدخل عدة عوامل في كيفية احتفاظ الجسم بدرجة الحرارة، وهي عملية تعرف باسم التنظيم الحراري، والتي تعمل على تدفئة الجسم في الأجواء الباردة وتلطيفه في الأجواء الحارة.

ولفت باحثون في جامعة “بافلو جاكوبس” الأمريكية، إلى أن الجسم يقوم بتنظيم درجة حرارته تلقائياً عبر الجلد، والغدد العرقية، والجهاز الدوري، ومنطقة ما تحت المهاد، إلا أن أدوية ضغط الدم والمهدئات تزيد من الشعور بالبرودة.

وأوضح الباحثون، وفقاً لمجلة “Health” الطبية، أن الجلد يحمي الأعضاء الداخلية من التغيرات الجوية، وتتكيف الأوعية الدموية مع درجة الحرارة الخارجية، كما تعمل منطقة ما تحت المهاد بالدماغ على تحديد درجة حرارة الجسم بحسب الطقس، ويعمل الماء الذي تنتجه الغدد العرقية على ترطيب الجسم وتلطيف درجة حرارته.