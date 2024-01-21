أفضل الزيوت طبيعية لعلاج الالتهابات و الحكة



بيروت - نادين محمد - الزيوت الطبيعية الأساسية هي مركبات معقدة تم استخراجها من أجزاء النبات يمكن أن تساعد في علاج أعراض الالتهاب، مثل الاحمرار والحرارة والتورم والألم.

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لكن هذا لا يعني على الإطلاق أن الزيوت الطبيعية بديلة للعلاجات بينما هي فقط تساعد في علاج بعض الحالات، لذلك يجب استشارة الطبيب قبل اتخاذ أي قرار بشأن علاج حالة صحية معتمدة على الزيوت الطبيعية.

قبل اختيار العلاج المناسب لحالة الالتهاب يجب تحديد السبب وتقييم خطورته ثم يتم تحديد العلاج حسب الحالة.

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زيوت طبيعية لعلاج الالتهابات



فيما يلي نذكر مجموعة من الزيوت الطبيعية ودورها في تخفيف حالات الالتهابات المختلفة.



زيت الزعتر



يعتقد أن الزعتر له تأثيرات مضادة للالتهابات ومسكن لتخفيف الألم. في إحدى الدراسات، وجد أن الزعتر يقلل من شدة تقلصات الدورة الشهرية ، على الرغم من أنه ليس بنفس فعالية الإيبوبروفين (أدفيل أو موترين). هناك أيضًا أدلة على أن الزعتر يقلل بشكل فعال من الالتهابات والعدوى في صحة الفم.

الزيوت لها تأثيرات مضادة للالتهابات-المصدرfreepik

زيت الرَيحان



يحتوي الريحان على مركبات الفلافونويد والمغذيات النباتية التي تقلل الالتهاب المزمن وتساعد على الوقاية من الأمراض الالتهابية المرتبطة به. الريحان يقلل الالتهاب في الشعب الهوائية كما أنه يتمتع بصفات طبية أكثر فعالية من أنواع أخرى. ثبت أن مستخلصات الريحان لها تأثير مضاد للالتهابات ضد الالتهاب الناجم عن الخلايا الدهنية (خلية متخصصة في تخزين الدهون).

زيت الزنجبيل



تم استخدام الزنجبيل لعلاج الألم المزمن والالتهابات قديمًا بفضل احتواءه على مادة جينجيرولس، وهي مركبات لها خصائص مضادة للالتهابات لاسيما عند استخدامها في علاج التهاب المفاصل المزمن والروماتويد .زيت الزنجبيل فعال أيضًا في تخفيف تقلصات الدورة الشهرية.

زيت القرنفل



يحتوي القرنفل على نسبة عالية من الأوجينول، وهو مركب نباتي له خصائص مضادة للالتهابات. تظهر الأبحاث أن الأوجينول له خصائص مضادة للالتهابات قد تمنع نوع الإنزيمات الالتهابية التي غالبًا ما تكون مرتفعة لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة مثل أمراض القلب .

زيت الأوكالبتوس



يحتوي الأوكالبتوس على خصائص تقلل الألم والتورم والالتهاب بشكل فعال لاسيما عند استخدامه بعد جراحات العظام والمفاصل، استنشاق زيت الأوكالبتوس العطري لمدة 30 دقيقة لمدة ثلاثة أيام عن يقلل آلام المفاصل ويساعد في انخفاض ضغط الدم.



زيت النعناع



يحتوي النعناع على المنثول والمنثون، اللذين لهما خصائص قوية مضادة للالتهابات. في إحدى الدراسات، أدى المنثول والمنثون إلى تقليل عدد كريات الدم البيضاء (خلايا الدم البيضاء التي تساهم في الالتهاب في الجرح أو عند الإصابة). كما يساعد زيت النعناع في انخفاض تدفق الدم وكمية الكريات البيضاء، مما يقلل من تأثير الالتهاب.

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زيت الافندر



ويعتقد أن اللافندر يحتوي على العديد من الفوائد الصحية،أهمها علاج الالتهابات . أظهرت الدراسات أن زيت اللافندر هو مثبط قوي لأربعة مركبات مسببة للالتهابات.

الزيوت الأساسية تحتوي على العديد من الفوائد الصحية-المصدرfreepik



زيت الكُركُم



يحتوي زيت الكركم على مادة التورميرون، والتي ثبت أنها تقلل من الالتهابات، لأن مادة التيرمون توقف عمل المواد الكيميائية التي تساهم في تفاقم حالات الالتهاب.

مثل حالات التهاب الأمعاء، والتهاب المفاصل والصدفية وتصلب الشرايين

المصدر:

Health line