أفضل نظام غذائي لحرق الدهون يحول جسمك لمكينة حرق

بيروت - نادين محمد - إذا كنت تبحثين عن أفضل نظام طبيعي لحرق الدهون الزائدة بشكل طبيعي في المنزل، فيمكن أن تساعد تعديلات نمط الحياة ، مثل تقليل مستويات الإجهاد والحصول على ساعات النوم الكافية ، في تقليل الدهون الزائدة وحرق الدهون.

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أفضل نظام طبيعي لحرق الدهون الزائدة

يمكن أن يحدث تراكم الدهون الزائد بسبب عوامل مختلفة ، وهي كالتالي:

علم الوراثة

غالبًا ما يحدد الاستعداد الجيني كيف وأين يخزن جسمك الدهون. فلدى بعض الناس ، تتراكم الدهون الزائدة بشكل طبيعي في مناطق الورك والفخذ.

الهرمونات

يمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية في النساء إلى تخزين الدهون حول الوركين والفخذين ، خاصة خلال فترة البلوغ والحمل وانقطاع الطمث.

نمط الحياة المستقرة

يمكن أن يساهم نقص النشاط البدني في زيادة الوزن ودهون البطن.

النظام الغذائي غير الصحي

يزيد الإفراط في تناول السعرات الحرارية والسكريات والدهون غير الصحية من احتمالية زيادة الدهون وتراكم الدهون حول الوركين.

الإجهاد

قد يؤدي الإجهاد المزمن إلى اختلال التوازن الهرموني ، وخاصة هرمون الإجهاد . يمكن أن يؤدي ذلك إلى تراكم الدهون حول البطن والوركين.

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كيفية التخلص من الدهون بشكل طبيعي

حساب السعرات الحرارية

يساعد إتباع نظام غذائي صحي يعتمد على تناول الخضراوات والفواكه ، والحرص على تناول الشاي الأخضر والشاي العشبي.

يجب أيضا تجنب الأطعمة السكرية والصوديوم والأطعمة المقلية والكاتشب وعصائر الفاكهة المعبأة.

كمية كافية من الماء

الحفاظ على رطوبة الجسم تعد أفضل طريقة لطرد السموم ، و تعزيز التمثيل الغذائي .يجب تناول ما لا يقل عن 3 لترات من الماء يوميًا ، و يمكن أيضًا إضافة بعض الأعشاب والتوابل مثل القرفة إلى الماء لحرق أسرع للدهون والتلخص من سموم الجسم

بدء يومك بماء الليمون

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يساعد فيتامين ج في ماء الليمون على تعزيز المناعة والتخلص من الجذور الحارة الضارة بالجسم .يمكن تحضير

ماء الليمون عن طريق إضافة عصير نصف ليمونة إلى كوب من الماء بدرجة حرارة الغرفة. يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من العسل ثم قلبي جيدا وتناوليه

بدء يومك باستخدام خل التفاح

خل التفاح يعزز فقدان الوزن وهو مثبط قوي للشهية ويمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب . وهو أكثر فعالية عند تناوله قبل 30 دقيقة من الوجبة. اتبع الطريقة المذكورة أدناه لاستخدامها.

أضيفي ملعقة صغيرة من خل التفاح بدرجة حرارة الغرفة. يمكنك أيضًا إضافة ملعقة صغيرة من العسل إليها. قلبي جيدًا وتناوليه أول شيء في الصباح.

استخدم ملح البحر

قد يتسبب الإمساك والجهاز الهضمي الضعيف في التسبب في زيادة الوزن فقد لا يعمل شرب الماء فقط إذا كنت تعاني من الإمساك بانتظام.

يمكنك استخدام ملح البحر لتليين حركة الأمعاء وتطهير القولون ، وتحسين الهضم. لتحضير محلول ملح البحر.

فقط أضيفي ملعقتين صغيرتين من ملح البحر غير المكرر إلى كوب من الماء الدافئ. قلبي وقومي بتناوله أول شيء في الصباح.



المصدر:هيلث لاين