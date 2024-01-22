متلازمة السيروتونين: ما هي ولماذا تحدث؟

بيروت - نادين محمد - .

الارتباك والخفقان والرعشة ليست سوى أحد الأعراض المرتبطة بظاهرة تسمى متلازمة السيروتونين. هذه حالة يوجد فيها فائض من السيروتونين في دماغكِ. يلعب السيروتونين، الذي يشار إليه غالبًا باسم الناقل العصبي "الشعور بالسعادة"، دورًا حاسمًا في تنظيم المزاج والشهية والنوم. ومع ذلك، عندما تصبح مستويات السيروتونين مرتفعة بشكل مفرط، يمكن أن يؤدي ذلك إلى سلسلة من الأعراض التي تؤثر على أجهزة الجسم المختلفة.

ما هي متلازمة السيروتونين؟



متلازمة السيروتونين هي حالة تحدث عندما يكون هناك كمية فائضة من السيروتونين، وهو ناقل عصبي، في الدماغ. وهذا يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من الأعراض، وبعضها يمكن أن يكون شديدا. ترتبط هذه الحالة عادة باستخدام بعض الأدوية، خاصة تلك التي تعزز نشاط السيروتونين، مثل مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية، ومثبطات إعادة امتصاص السيروتونين.

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متلازمة السيروتونين تحدث عندما يكون هناك كمية فائضة من السيروتونين-المصدرfreepik

ما هي أعراض متلازمة السيروتونين؟



قد تشمل الأعراض تغيرات في الحالة العقلية، وخلل وظيفي لاإرادي، وتشوهات عصبية عضلية. فيما يلي بعض أعراض متلازمة السيروتونين:

ارتفاع ضغط الدم

الارتباك

الخفقان: معدل ضربات القلب السريع

اتساع حدقة العين

تصلب العضلات

الإسهال

التعرق الزائد

الارتعاش أو الارتعاش



ما هي أسباب متلازمة السيروتونين؟



فيما يلي بعض أسباب متلازمة السيروتونين:



التفاعلات الدوائية



الجمع بين بعض الأدوية، وخاصة تلك التي تزيد من مستويات السيروتونين، يمكن أن يؤدي إلى متلازمة السيروتونين.

جرعة زائدة



تناول الكثير من دواء واحد يؤثر على السيروتونين، أو مزيج من هذه الأدوية، يمكن أن يؤدي إلى هذه المتلازمة.

كيفية تشخيص متلازمة السيروتونين؟



يعتمد تشخيص السيروتونين على الأعراض ومراجعة التاريخ الطبي للفرد. لا يوجد اختبار يمكن أن يؤكد متلازمة السيروتونين، ولكن يمكن إجراء اختبارات لاستبعاد الحالات الأخرى. لذلك، من الضروري إبلاغ الطبيب بجميع الأدوية والمكملات الغذائية التي يتم تناوليها.

تناول الكثير من دواء واحد يؤثر على السيروتونين-المصدرfreepik



كيفية علاج متلازمة السيروتونين؟



يتضمن العلاج عادةً التوقف عن تناول الأدوية التي تساهم في زيادة السيروتونين، وتوفير الرعاية الداعمة، وفي الحالات الشديدة، تناول أدوية محددة لمواجهة آثار ارتفاع مستويات السيروتونين.

قد تكون المراقبة الدقيقة في المستشفى ضرورية لضمان سلامة الفرد . في بعض الحالات، يمكن أن تكون المتلازمة الشديدة قاتلة إذا لم يتم التعرف عليها وعلاجها بسرعة.

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كيف يمكنك منع متلازمة السيروتونين؟



للوقاية من متلازمة السيروتونين، عليك مناقشة الأثار الجانبية للأدوية التي تتناوليها، حتى وإن كانت المكملات العشبية المتاحة دون وصفة طبية، لتجنب التفاعلات المحتملة. من الضروري الالتزام بالجرعات الموصوفة والإبلاغ عن أي أعراض غير عادية على الفور.



هل هناك آثار جانبية طويلة المدى لمتلازمة السيروتونين؟



عادة لا توجد آثار طويلة المدى بمجرد عودة مستويات السيروتونين إلى طبيعتها. ومع ذلك، من الضروري اتباع النصائح الطبية، وحضور مواعيد المتابعة، وتجنب المواد التي تسببت من البداية في ظهور المتلازمة. في معظم الحالات، مع العلاج الفوري والمناسب، يتعافى الأفراد تمامًا دون حدوث مضاعفات دائمة.

المصدر: Mayo clinic