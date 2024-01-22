“حساسية الطعام” تسبّب “الربو”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أظهرت دراسة أُجريت بمعهد “مردوخ” الأسترالي للأبحاث، أن الأطفال الذين يعانون من حساسيات الطعام المختلفة، أكثر عُرضة للإصابة بالربو مع تقدمهم في السن.

وأوضحت الدراسة المنشورة بدورية “The Lancet” العلمية، أن الرضع المصابين بالحساسية أكثر عُرضة للربو بـ 4 أضعاف من غيرهم، خصوصاً عند بلوغم سن السادسة.

وشارك بالدراسة 5276 رضيعًا، وخضعوا لاختبارات وخز الجلد للكشف عن مسببات الحساسية إلى جانب اختبارات وظائف الرئة؛ حيث تم تشخيص إصابة 13.7% من الأطفال المشاركين بالربو.