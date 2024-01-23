هذه المشروبات تحرق الدهون بسرعة وتخلص جسمك من السموم

بيروت - نادين محمد - اذا كنت تبحثين عن طرق مثالية لحرق الدهون دون اتباع نظام للتخسيس، يمكنك تناول مشروبات بانتظام لحرق دهون البطن. تساعد هذه المشروبات على حرق الدهون وكذلك التخلص من السموم في الجسم.

فنظامك الغذائي يلعب دوراً رئيسياً في المكان الذي يخزن فيه جسمك الدهون، لذلك إتبعي نظامًا صحياً لتفادي المشاكل التي يتسبّب بها زيادة الوزن.

إذاً يمكن اللجوء لتناول مشروبات لحرق الدهون والتخلص من سموم الجسوم دون اتباع رجيم لخسارة الوزن. وفي ما يلي أهم مشروبات لحرق الدهون بسهولة.

خل التفاح لحرق الدهون

الصورة من freepik

خل التفاح هو أفضل مشروب لحرق الدهون . أظهرت إحدى الدراسات المنشورة في Bioscience وBiotechnology وBiochemistry مدى فائدة مشروبات حرق الدهون المصنوعة من خل التفاح، إذ طلبت الأبحاث من 144 شخصاً بالغاً يعانون من السمنة المفرطة تناول ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من هذا المشروب لمدة 12 أسبوعاً بشكل يومي. وفي نهاية الدراسة، خسر المشاركون الذين تناولوا ملعقة واحدة 1.1 كجم، بينما خسر أولئك الذين تناولوا ملعقتين كبيرتين من المشروب 1.81 كجم.

المكون الرئيسي لخل التفاح هو حمض الأسيتيك الذي يستهدف دهون الجسم عن طريق زيادة التمثيل الغذائي في الجسم.

كما أن هذا المشروب معروف أيضاً بتثبيت مستويات السكر في الدم. نتيجة لذلك، سيكون لديك سيطرة أكبر على رغباتك الشديدة، بالتالي فإنك ستستهلكين عددا أقل من السعرات الحرارية.

خل التفاح مع التوت والليمون

طريقة التحضير

ضعي التوت في كوب من اختيارك، واهرسيه باستخدام ملعقة ثم أضيفي العسل حسب الرغبة.

أضيفي عصير الليمون وخل التفاح إلى الكوب قبل إضافة الثلج والماء.

تُخلط جميع المكونات بملعقة لمدة دقيقة على الأقل قبل تناولها.

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مشروب التوت والليمون

الصورة عن موقع Freepik

يُعتبر عصير التوت مصدراً غنياً لمضادات الأكسدة وفيتامين C الضروريين لفقدان الدهون وإزالة السموم. من خلال عمل إنزيم الجلوتاثيون S-transferase الموجود في الكبد، يزيل عصير التوت السموم من الجسم. كما أنه يحتوي على فيتامينات B وC التي تعزز فقدان الوزن، بالإضافة إلى مركبات الفلافونويد التي تعزز الهضم وإفراز الصفراء .

المكونات

عصير الليمون

توت العليق المفروم

نصف كوب ماء

طريقة التحضير

أضيفي الماء وعصير الليمون والتوت المفروم في الخلاط وامزجي المحتوى حتى ينضج تماماً.

أضيفي الماء حسب الرغبة وصبيه في كوب واشربيه.

إن تناول هذا المشروب بعد الوجبات سيعزز عملية الهضم دون أي مشاكل بسبب وجود مركبات الفلافونويد. تذكري أن تأخذيها في رشفات صغيرة بدلاً من بلعها بسرعة للمساعدة في إراحة جهازك الهضمي.

كذلك هناك العديد من الأعشاب التي تساهم في إذابة دهون البطن والتخلص من الوزن الزائد، ويمكن تحضير مشروبات لحرق دهون البطن ، نذكر منها:

نبات الحلبة.

الفلفل الحريف.

أعشاب الهندباء.

الفلفل الأسود.

البن الأخضر.

الجينسنغ.

الكركم.

الأوريجانو.

الهيل.

الثوم.

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