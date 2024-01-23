فوائد الزنجبيل بالليمون فى الشتاء.. منها تقوية المناعة

بيروت - نادين محمد - يعد الليمون مصدرًا لفيتامين C، الذي يعد من الفيتامينات التي تدعم جهاز المناعة وحماية الخلايا من أضرار الجذور الحرة. ولذلك يعتبر الليمون إضافة رائعة للوجبات والمشروبات الساخنة، خاصة خلال أشهر الشتاء.

يشتهر الزنجبيل بخصائصه الدافئة فهو بديل طبيعي لتخفيف الغثيان وتهدئة المعدة وعملية الهضم إليك فوائد شاي الزنجبيل مع الليمون

تعزيز جهاز المناعة

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يساعد شاي الزنجبيل بالليمون على تقوية مناعتك. لغناه بمضادات الأكسدة فهو مصدرًا ممتازًا لفيتامين سي الذي يمكنه شفاء الجروح والحفاظ على قوة العظام والأسنان وعلاج الأنفلونزا، يمكن أن يكون الشاي بمثابة مضاد حيوي فعال لغناه بمركبات البيوفلافونويدات التي تساعد على منع الخلايا السرطانية من النمو والانتشار .

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الليمون والزنجبيل أيضا في تقليل أعراض الالتهاب في الجسم.

خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. أشارت العديد من الدراسات إلى أن الزنجبيل لديه القدرة على منع نمو وانتشار الخلايا السرطانية وذلك لاحتوائه على مادة "الفلافونويد" التي تلعب دورا رئيسيا في منع ظهور السرطان وذلك لخصائصه المضادة للسرطان من أهمها غناه بمركب الليمونين الكيميائي.

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صحة القلب

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قد يحتوي كل من الليمون والزنجبيل على مكونات قد تعزز صحة القلب حيث يساعد الزنجبيل على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وخفض ضغط الدم، ومنع الجلطات .

يحتوي الليمون على مركبات يمكن أن تساعد في حماية القلب والأوعية الدموية وأمراض الكبد.



راحة فورية من الغثيان وعسر الهضم

يحتوي شاي الزنجبيل بالليمون على خصائص مضادة للغثيان، مما يجعله خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يعانون من الغثيان والقيء. يمكن أن يساعد الشاي على تهدئة المعدة وتخفيف الغثيان، كما أنه خيار رائع لأولئك الذين يخضعون للعلاج الكيميائي، لأنه يمكن أن يساعد في تقليل الغثيان والقيء الناجم عن العلاج الكيميائي.

علاوة على ذلك، إذا كنت تعاني من دوار الحركة، يمكنك شرب كوب من هذا الشاي قبل السفر لمنع الغثيان كما يقلل الزنجبيل والليمون من فرص حرقة المعدة وعسر الهضم.

تحسين وظائف المخ

قد يحتوي شاي الزنجبيل والليمون على مركبات يمكن أن تساعد في تحسين وظائف المخ وتقليل مستويات التوتر فالزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الدماغ، .

تقليل الألم والالتهابات

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قد يحتوي شاي الزنجبيل بالليمون على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الألم والالتهابات المرتبطة بحالات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي. والصداع وتشنجات الدورة الشهرية.

خفض السكر في الدم

الزنجبيل قد يخفض مستويات السكر في الدم، مما يجعله خيارًا ممتازًا لمرضى السكري يمكن أن يساعد شاي الزنجبيل بالليمون وذلك لاحتوء الزنجبيل لى العديد من المركبات الطبيعية مثل البارادول والجنجيرول ومشتقات الأسيتيل للزنجبيل والشوغول، بالإضافة إلى المركب المهيمن وهو "جينجيرول" أو ما يشار إليه أيضا باسم الزنجيبول، الذي يمنع معظم التأثير الضار لمرض السكري.

إنقاص الوزن

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ارتفاع مستويات السكر في الدم يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات والأطعمة الدهنية. يساعد الزنجبيل على إعادة مستويات السكر إلى طبيعتها، مما قد يؤثر على قدرتك على إنقاص الوزن أو تناول طعام صحي. كما يعمل الزنجبيل على تحسين امتصاص الدهون ويمنع تراكمها في الجسم كما يتمتع كل من الزنجبيل والليمون بخصائص مضادة للالتهابات تمنع الالتهابات وتعزز نشاط الكبد الذي يساعد في التخلص من الوزن الزائد، إضافة إلى إن رائحة الليمون قد تقلل من التوتر مما يسبب زيادة في التمثيل الغذائي وتعزيز مستويات الطاقة في الجسم وهي عوامل تساعد في فقدان الوزن.

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