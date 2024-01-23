بيروت - نادين محمد - لا شك إن ممارسة التمارين الصباحية قد تساعدكِ بشكل كبير على تعزيز صحتكِ، خاصة وأنها تحميكِ من الإصابة بالأمراض، وتحسّن لياقتكِ، وكذلك صحتكِ النفسية.

ولطالما يؤكد الخبراء على ممارسة التمارين في وقت الصباح حيث يعتبر هو أفضل وقت لتعزيز صحة الجسم، وإليكِ في "الجميلة" تمارين رياضية صباحية تعزز صحة المرأة.

المشي

(مصدر الصورة freepik)

يعتبر المشي من أفضل التمرينات الصباحية التي يمكنكِ اعتمادها، فهو لا يتطلب مجهود كبير أو خبرة معينة للقيام به، كما أن المشي وسط الحدائق والتنفس بشكل جيد يساعد على تحسين مزاجكِ والتخلص من التوتر، وكذلك يحافظ على وزنكِ، أو يساعدكِ على خسارة وزنكِ.

تمرين البلانك

(مصدر الصورة freepik)

يعتبر تمرين البلانك من التمرينات المفيدة لصحة المرأة، وتساعد على شد الجسم وعضلات القدم والذراعين، ويمكنكِ القيام به عن طريق:

ابدأي بوضعية الضغط، ثم قومي بثني المرفقين ووضع الوزن على الساعدين بدلاً من اليدين، ويجب أن يشكل الجسم خطًا مستقيمًا من الكتفين إلى الكاحلين.

استعدي للجزء الأساسي وحافظي على وضع الورك، ويمكنكِ هنا رفع الذراع اليسرى بشكل مستقيم أمام الجسم، بحيث ترسمي لوحي الكتف للأسفل وللخلف أثناء رفع الذراع.

استمري لمدة 5 إلى 10 ثوانٍ، ثم بدلي الجوانب، مع التكرار.

قومي بأداء 5 عدات لكل جانب.



تمرينات التمدد

(مصدر الصورة freepik)

هي من أسهل أنواع التمارين الرياضية التي يمكنكِ القيام بها، ويفضل اعتمادها بعد الرياضات الشاقة، أو إن قمت بالمشي لوقت لوقت طويل، لشد العضلات وتجنّب حصول أي آلام في المستقبل، ويمكنكِ اعتمادها عن طريق:

النوم على الأرض بشكل كام على الظهر، وشد الذراعين لأعلى

يمكنكِ ثني أحد القدمين لمرونة عضلات القدم، مع الاستمرار بشد الذراعين، وشد عضلات البطن.

تبديل للقدم الأخرى، مع المكوث على هذه الوضعية لعدّة ثواني.

ما رأيك في خضراوات تسبب زيادة في الوزن.. حذار من تناولها بكثرة!

تمرين سوبر مان

(مصدر الصورة freepik)

يعتمد هذا التمرين على شد عضلات البطن، وشد الظهر، ومنع حدوث أي انحناءات في الفقرات، ويمكنكِ القيام به عن طريق:

ابدأي بالاستلقاء على بطنكِ مع تمديد الذراعين والساقين على الأرض بحيث يشكل الجسم خطًا طويلًا والجبهة على السجادة.

قومي بتشغيل عضلات البطن، واضغطي على الأرداف، وارفعي الأطراف الأربعة، بالإضافة إلى الصدر والرأس بضع بوصات عن الأرض، مع الحفاظ على رقبتك محايدة من خلال التحديق في أعلى السجادة.

استمري لمدة 3-5 ثوانٍ ثم ارجعي ببطء إلى وضع البداية.

أكملي حتى أكبر عدد ممكن من التكرارات في 30 ثانية.

ما رأيك في أفضل التمارين الرياضية لحرق دهون البطن في المنزل