منها جسدية وعصبية ونفسية.. أعراض نقص فيتامين B12

بيروت - نادين محمد - يعد فيتامين B 12 هو عنصر غذائي مهم يساعد جسمك على تكوين خلايا الدم الحمراء . يعد نقصه حالة قابلة للعلاج تحدث إذا كنت لا تتناولين ما يكفي من فيتامين B 12 في نظامك الغذائي أو إذا كان الجسم لا يمتصه بشكل صحيح.

يمكن أن يسبب نقص فيتامين B 12 أعراضًا جسدية وعصبية ونفسية. يمكن علاجه عن طريق تناول أدوية فيتامين B 12.

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ما هو نقص فيتامين B 12؟

يحدث نقص فيتامين B12 عندما لا يحصل جسمك على ما يكفي أو لا يمتص ما يكفي من فيتامين B12 من الطعام الذي تتناولينه والذي يحتاجه الجسم للقيام بوظائفه. يمكن أن يسبب نقصه مشاكل جسدية وعصبية ونفسية إذا لم يتم علاجه.

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على الجانب الآخر، لا ينتج الجسم فيتامين B 12 بمفرده ، لذلك عليك تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على فيتامين B12 للحصول عليه.

يوجد فيتامين B12 في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم ومنتجات الألبان والبيض. يمكن العثور عليه أيضًا في بعض الحبوب والخبز والخميرة الغذائية.

يحتاج البالغون إلى حوالي 2.4 ميكروجرام من فيتامينB 12 يوميًا ، ويحتاج الأشخاص الحوامل أو المرضعات إلى المزيد من فيتامين B 12 و تختلف كمية فيتامين B 12 التي يحتاجها الأطفال و الكبار بناءً على العمر.

فقر الدم بسبب نقص فيتامين B 12

يحدث فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين B12 عندما لا يحتوي جسمك على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء الصحية لأن الجسم يعاني من نقص فيتامين B12.

يعد فيتامين B 12 ضروري لأنتاج خلايا الدم الحمراء. و يمكن أن يسبب نقص فيتامين B12 فقر الدم. يمكن أن يعاني البعض من نقص فيتامين B 12 دون الإصابة بفقر الدم.

نقص فيتامين B 12

يمكن لأي شخص أن يصاب بنقص فيتامين B 12 في أي عمر. يعد الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكثر هم أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين B 12 مقارنة بالفئات العمرية الآخرى.

ما الذي يسبب نقص فيتامين B 12؟

يحدث نقص فيتامين B 12 إذا كنت لا تتناولين ما يكفي من فيتامين B 12 أو أن جسمك لا يمتص فيتامين B 12 بشكل صحيح. إليك أهم الحالات التي يمكن أن تسبب نقص فيتامين B 12 تشمل:

نقص فيتامين B 12 في نظامك الغذائي

الصورة من FREEPIK

عدم تناول ما يكفي من فيتامين B 12

الأشخاص الذين لا يتناولون ما يكفي من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين B 12 أو لا يأكلون الأطعمة المدعمة بفيتامين B 12 يمكن أن يصابوا بنقص فيتامين B 12.

التهاب المعدة

التهاب المعدة هو التهاب في بطانة المعدة ، وهو سبب شائع لنقص فيتامين B12. يمكن أن يسبب نقص فيتامين B 12 بسبب نقص حمض الهيدروكلوريك في المعدة، وهو ضروري لامتصاص فيتامين B 12.

أمراض الجهاز الهضمي

الأمراض التي تؤثر على الجهاز الهضمي مثل مرض كرون ومرض الاضطرابات الهضمية، يمكن أن تمنع جسمك من امتصاص فيتامين B12 بالكامل.

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ما هي أعراض نقص فيتامين B 12؟

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يمكن أن يسبب نقص فيتامين B 12 أعراضًا جسدية وعصبية ونفسية. يمكن أن تتطور أعراض نقص فيتامين B 12 ببطء ويمكن أن تزداد سوءًا بمرور الوقت.

قد لا يعاني بعض الأشخاص من ظهور أعراض على الرغم من انخفاض مستوى فيتامين B 12 في أجسامهم.

يمكن أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين B 12 من أعراض عصبية .

يمكن أن تشمل الأعراض الجسدية العامة لنقص فيتامين B 12:

الشعور بالتعب أو الضعف.

الغثيان والقيء أو الإسهال.

فقدان الوزن.

ألم فم أو لسان.

وجود جلد مصفر.

يمكن أن تشمل الأعراض العصبية لنقص فيتامين B 12

خدر أو وخز في يديك وقدميك.

مشاكل الرؤية.

صعوبة في تذكر الأشياء أو الخلط بسهولة.

عادة ما تواجه صعوبة في المشي أو التحدث كما تفعل عادةً.

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كيف يتم تشخيص نقص فيتامين B 12؟

قد يكون من الصعب تشخيص نقص فيتامين B 12 لأن الأعراض ليست موجودة دائمًا أو يمكن أن تكون الأعراض مشابهة لنقص بعض العناصر الغذائية الآخرى .

المصدر: هيلث لاين