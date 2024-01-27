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تناول الثوم على معدة فارغة يحمي قلبك ويخلصك من 5 أمراض خطيرة؟

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عدن - ياسمين التهامي - تناول الثوم على معدة فارغة يحمي قلبك ويخلصك من 5 أمراض خطيرة؟

يعتبر الثوم مكونًا غذائيًا ذو فوائد صحية عديدة عند تناوله بشكل عام، بغض النظر عن ما إذا كان على معدة فارغة أم لا.ومن أبرز فوائد الثوم :

 

1. تأثير مضاد للالتهابات: يحتوي الثوم على مركبات تساعد في تقليل التهابات الجسم ومكافحة الأمراض.

 

2. دعم جهاز المناعة: يحتوي الثوم على مضادات الأكسدة التي تعزز نشاط جهاز المناعة وتحمي الجسم من الأمراض.

 

3. تقليل ضغط الدم: هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن الثوم قد يساعد في تقليل ضغط الدم المرتفع، ولكن الدراسات لا تزال محدودة وغير متسقة في هذا الصدد.

 

4. تقليل مستويات الكولسترول: الثوم قد يساعد في تقليل مستويات الكولسترول الضار (الLDL) في الدم، ولكن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث لتحديد الآلية الدقيقة وفعالية الثوم في هذا الصدد.

 

5. دعم الصحة القلبية: يعتبر الثوم مفيدًا لصحة القلب بشكل عام، حيث يعتقد أنه يساعد في تقليل خطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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