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عدن - ياسمين التهامي - تناول الثوم على معدة فارغة يحمي قلبك ويخلصك من 5 أمراض خطيرة؟

يعتبر الثوم مكونًا غذائيًا ذو فوائد صحية عديدة عند تناوله بشكل عام، بغض النظر عن ما إذا كان على معدة فارغة أم لا.ومن أبرز فوائد الثوم :

1. تأثير مضاد للالتهابات: يحتوي الثوم على مركبات تساعد في تقليل التهابات الجسم ومكافحة الأمراض.

2. دعم جهاز المناعة: يحتوي الثوم على مضادات الأكسدة التي تعزز نشاط جهاز المناعة وتحمي الجسم من الأمراض.

3. تقليل ضغط الدم: هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن الثوم قد يساعد في تقليل ضغط الدم المرتفع، ولكن الدراسات لا تزال محدودة وغير متسقة في هذا الصدد.

4. تقليل مستويات الكولسترول: الثوم قد يساعد في تقليل مستويات الكولسترول الضار (الLDL) في الدم، ولكن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث لتحديد الآلية الدقيقة وفعالية الثوم في هذا الصدد.

5. دعم الصحة القلبية: يعتبر الثوم مفيدًا لصحة القلب بشكل عام، حيث يعتقد أنه يساعد في تقليل خطر أمراض القلب والأوعية الدموية.