- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن منها التدخين.. 7 عوامل قد تؤدي لأمراض القلب الوعائية تبرزها “سعود الطبية” والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
كشفت مدينة الملك سعود الطبية عن أبرز عوامل الخطر التي قد تؤدي لأمراض القلب الوعائية.
وتعرّف وزارة الصحة أمراض القلب الوعائية، بأنها مجموعة من الاضطرابات التي تصيب القلب والأوعية الدموية.
وأوضحت المدينة أن اتباع النظام الغذائي غير الصحي، وارتفاع ضغط الدم، والتدخين، والزيادة المفرطة في الوزن، من أبرز العوامل المؤثرة في القلب.
وأضافت في إنفوجراف لها، أن عدم ممارسة النشاط البدني، وارتفاع نسبة الدهون، والسكري، من عوامل الخطر التي قد تسبّب أمراض القلب الوعائية.