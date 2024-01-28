شكرا لقرائتكم خبر عن هل تناول السمن البلدي على الريق يؤثر على شرايين القلب؟ جواب مذهل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هل تناول السمن البلدي على الريق يؤثر على شرايين القلب؟ جواب مذهل

أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر الجواب على سؤال أحد المتابعين حول ” هل السمن البلدي البقري يؤثر على الشرايين والقلب ؟”.

‎وأفاد الدكتور خالد النمر، عبر حسابه على موقع تويتر ، بالجواب عن هذا السؤال قائلاً : ” نعم يؤثر إذا رفع الدهون الثلاثية بصفة مستمرة “.ونصح ” النمر ” متابعيه بالإقلال من الدهون الحيوانية لمن يعانون من هذه الأمراض :

– السمنة

– ارتفاع الدهون الثلاثية

– جلطات القلب

– عدم ممارسة الرياضة اليومية

– التدخين

وأضاف الدكتور خالد النمر:” من لايعاني أيّاً مما سبقَ فلا حرَج عليه بإعتدال.