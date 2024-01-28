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هل تناول السمن البلدي على الريق يؤثر على شرايين القلب؟ جواب مذهل

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عدن - ياسمين التهامي - هل تناول السمن البلدي على الريق يؤثر على شرايين القلب؟ جواب مذهل

أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر الجواب على سؤال أحد المتابعين حول ” هل السمن البلدي البقري يؤثر على الشرايين والقلب ؟”.

 

‎وأفاد الدكتور خالد النمر، عبر حسابه على موقع تويتر ، بالجواب عن هذا السؤال قائلاً : ” نعم يؤثر إذا رفع الدهون الثلاثية بصفة مستمرة “.ونصح ” النمر ” متابعيه بالإقلال من الدهون الحيوانية لمن يعانون من هذه الأمراض :

 

– السمنة

 

– ارتفاع الدهون الثلاثية

 

– جلطات القلب

 

– عدم ممارسة اليومية

 

– التدخين

 

وأضاف الدكتور خالد النمر:” من لايعاني أيّاً مما سبقَ فلا حرَج عليه بإعتدال.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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