شكرا لقرائتكم خبر عن ما فيروس الزومبى؟ وهل يمكن أن يكون المرض إكس؟.. استشارى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل انتشار فيروس كورونا ومتغيراته الجديدة ومعركتنا المستمرة ضد الفيروس التاجى ظهر تهديد جديد محتمل من مرض كان موجوداً منذ القدم لكن هناك تخوفات من تحوله إلى وباء عالمى في الوقت الحالي بسبب تغيرات المناخ، وهذا المرض هو مرض الغزلان الشهير بـ"فيروس الزومبي"..في هذا التقرير نتعرف على ما هي فيروسات الزومبى وهل يمكن أن تتحول إلى وباء عالمى.

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن فيروس الزومبى أو مرض الغزلان هو مرض موجود منذ القدم ولكنه ليس منتشر حالياً، مضيفاً أن هناك مخاوف من تحول هذا الفيروس لوباء عالمى.

وأوضح، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن المخاوف تأتى من احتمالية تحور هذا الفيروس نتيجة التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أطلقت تحذيرات ضد المرض X وهو مرض افتراضى أو غير موجود لكن يتم اتخاذ خطوات استباقية للاستعداد لأى فيروس قادم، وفيروس الزومبى قد يكون أحد الفيروسات المتوقع تحورها وقد يكون هو المرض X.

وتابع، أن فيروس الزومبى من الفيروسات الكامنة في القطب الجليدي وليس منتشراً في البلدان الحارة لكن يمكن أن ينتقل فيما بعد نتيجة تغيرات الطقس والمناخ، حيث قد يحدث ذوبان للقطب الجليدى فتنشط فيروسات معينة أحادية النسيلة مثل فيروس الغزلان.

وأشار إلى أن فيروس الزومبى هو فيروس يصيب الغزلان لكن يمكن انتقاله للبشر مثل مرض جنون البقر، لذا يجب أن نأخذ حذرنا بإنتاج وتطوير لقاحات جديدة وعلاجات لهذا الفيروس وغيره من الفيروسات الكامنة حتى لا تتحول إلى أوبئة.

وأضاف، أن فيروس الزومبى من أعراضه فقدان شهية والاعتلال الدماغى وأعراض تشبه البرد وقد يؤدي إلى الوفاة.

واختتم، أن فيروس الزومبي ليس له علاج ولا لقاح، لذا أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرات لاصدار لقاحات للأوبئة الكامنة غير المنتشرة حتى لا يحدث تحور لها.